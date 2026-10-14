به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، در دیدار با رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و جمعی از مدیران این مرکز اظهار داشت: حضرت زینب سلام‌الله‌علیها اسوه و الگوی صبوری و مقاومت برای ما پیروان خاندان عصمت و طهارت است و باید از این شاخصه‌ها و خصوصیت‌ها درس‌آموزی داشته باشیم.

تولیت حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید باید مطیع خداوند و رسول خدا و اولی‌الامر باشیم، در حالی که خداوند و رسول خدا محتاج اطاعت بندگان نیستند و اگر کسی اطاعت نکند، خود خسران خواهد دید.

امام جمعه قم تأکید کرد: تغییراتی که مقام معظم رهبری در مرکز خدمات حوزه علمیه ایجاد کردند، حاوی یک پیام و یک مطالبه بود که آن، جوان‌گرایی در این مرکز و استمرار خدمات بهینه برای جامعه هدف است.

وی افزود: این مرکز شریف برای خدمت و استمرار خدمت به طلاب تأسیس شده است؛ به همین خاطر باید تمام همت خود را صرف خدمت‌رسانی به طلاب نماید و بر این خدمات نیز نظارت جدی صورت گیرد.

آیت‌الله سعیدی یادآور شد: باید به طلاب در حال حرکت و رشد، خدمات بهتر و بیشتری ارائه شود و فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در راستای جوان‌گرایی، تحولات و تغییرات بنیادین در مراکز زیر نظر ایشان رعایت شود.

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