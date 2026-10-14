طالبان از نقش قطر در گسترش روابط با جامعه جهانی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) با سفیر قطر دیدار و درباره روابط دوجانبه افغانستان و قطر و تلاش‌های دوحه برای تسهیل گسترش روابط طالبان با جامعه بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

سایت وزارت خارجه طالبان با علام این خبر گفت، متقی روابط طالبان با جامعه بین‌المللی را رو به گسترش توصیف کرد و از تلاش‌ها و تسهیلات قطر در این زمینه سپاس‌گزاری کرد. القاشوطی نیز پیشرفت‌های حاصل‌شده در روابط خارجی طالبان را امیدوارکننده خواند و بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روند تأکید کرد.

قطر طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین میانجی‌ها در تعاملات طالبان با کشورهای غربی بوده است. این کشور علاوه بر میزبانی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، نقش محوری در مذاکرات این گروه با ایالات متحده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ ایفا کرد.

همچنین توافق‌نامه دوحه میان آمریکا و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ با میانجی‌گری و میزبانی قطر امضا شد. این توافق چارچوب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تعیین کرد و زمینه را برای تشکیل حکومت طالبان در افغانستان فراهم کرد.

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