بحران افغانستان در دستور کار نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که بحران افغانستان، در کنار وضعیت یمن و سودان و تجاوز اسرائیل به سوریه، از محورهای پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه این سازمان در بغداد خواهد بود.

سازمان همکاری اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این نشست روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در بغداد، پایتخت عراق، برگزار می‌شود. بررسی وضعیت اقلیت‌ها و جوامع مسلمان و گزارش اسلام‌هراسی سال ۲۰۲۵ نیز در دستور کار این نشست قرار دارد.

هم‌زمان، هیأتی از سازمان همکاری اسلامی طی روزهای اخیر به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان، نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دیدار کرده است.

بر اساس اعلامیه این سازمان، طارق علی بخیت، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، در دیدار با اسکات اسمیت، رئیس بخش امور سیاسی یوناما، و تاج‌الدین اویواله، نماینده یونیسف، درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای این کشور گفت‌وگو کرده است. دو طرف همچنین بر تداوم گفت‌وگو و هماهنگی میان شرکای بین‌المللی تأکید کردند.

نماینده سازمان همکاری اسلامی در دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا نیز درباره نیازهای بشردوستانه افغانستان و زمینه‌های همکاری در بخش‌های بهداشت، آموزش و معیشت‌های جایگزین کشت خشخاش تبادل نظر کرده است.

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