به گزارش خبرگزاری بین‌امللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) در افغانستان با انتشار فراخوان همایش علمی بین‌المللی «همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان؛ فرصت‌ها، چالش‌ها، راهبردها و راهکارها»، از پژوهشگران و صاحب‌نظران برای ارائه مقاله درباره ظرفیت‌های اقتصادی و موانع توسعه منطقه‌ای این کشور دعوت کرده است.

بر اساس پوستر منتشرشده، این همایش با همکاری وزارت اقتصاد افغانستان برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون مبانی نظری همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، ظرفیت‌های افغانستان برای گسترش تجارت و ترانزیت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های توسعه اقتصادی را بررسی می‌کند.

از دیگر محورهای همایش می‌توان به نقش منابع طبیعی، معادن، انرژی، کشاورزی، گردشگری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همکاری‌های بانکی در توسعه اقتصادی افغانستان اشاره کرد. همچنین موانع سیاسی و امنیتی، محدودیت‌های قانونی و مالی، ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری از جمله موضوعات مورد بررسی خواهد بود.

در بخش راهبردها و راهکارها نیز توسعه مسیرهای تجاری و ترانزیتی، تقویت همکاری‌های گمرکی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، توسعه اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات درج‌شده در پوستر، دبیرخانه همایش در کابل، منطقه دهبوری، چهارراه شهید، ساختمان دانشگاه بین‌المللی المصطفی قرار دارد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط ارسال مقالات می‌توانند به وب‌سایت دانشگاه به نشانی miu.edu.af/Conference مراجعه کنند.

طبق اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آبان ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این همایش با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی افغانستان برنامه‌ریزی شده است.