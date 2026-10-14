خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد اولیایی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دیدار با آیت‌الله محسن اراکی، گزارشی جامع از روند فعالیت‌های علمی، پژوهشی و ترویجی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ارائه کرد.

در ادامه نیز آیت‌الله محسن اراکی ضمن تقدیر و تجلیل از اقدامات ارزشمند این مجموعه، جایگاه خطیر کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی را مصداق بارز آیه شریفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن پیشینه تاریخیِ سنتِ پاسخگویی در حوزه‌های علمیه شیعه، این فریضه را میراث گران‌بهای ائمه اطهار (ع) خواند که از پیامبر اعظم (ص) و حضرت صدیقه طاهره (س) به یادگار مانده است.

وی ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری از پاسخ‌های متقن و مستدل عالمانِ سلف و تکمیل آن با رویکردهای نوآورانه و روزآمد، نسبت به اکتفا صرف به روش‌های تلفنی و مجازی هشدار داد و تصریح کرد: تأثیری که پاسخگوییِ رودررو و چهره‌به‌چهره در مخاطب ایجاد می‌کند، به هیچ وجه در روش‌های تلفنی و مجازی قابل حصول نیست.

استاد درس خارج فقه واصول حوزه های علمیه توصیه کرد: حتی با اختصاص زمان‌های کوتاه، بستر ارتباط حضوریِ مردم با کارشناسان فراهم شود تا پیوند میان بدنه جامعه و نهاد روحانیت بیش از پیش مستحکم‌تر گردد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله اراکی ضمن دعا برای توفیق روزافزون مدیران و کارشناسان این مجموعه، حمایت قاطع خود را از تلاش‌های آنان در راستای «گشایش گره‌های فکری مردم» اعلام و مرکز ملی پاسخگویی را مایه خیر، برکت و هدایت جامعه توصیف کرد.

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