نماینده افغانستان در سازمان ملل خواستار بررسی کشتار نظامیان پیشین افغان از سوی طالبان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بازداشت و کشتار نظامیان پیشین طی پنج سال گذشته تا امروز ادامه داشته است؛ در حالی که رهبر طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت، عفو عمومی اعلام کرده بود.

او با اشاره به گزارش‌هایی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان در افغانستان تأکید کرد که قتل‌های هدفمند، شکنجه، ناپدیدسازی و مرگ در بازداشت، مواردی نیستند که بتوان با سکوت یا مصونیت عاملان از کنار آن‌ها گذشت.

سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل افزود که عفو عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که جان، کرامت و حقوق بازداشت‌شدگان تضمین شود؛ نه اینکه نظامیان پیشین پس از بازداشت ناپدید شوند و پیکرهایشان بدون توضیح روشن به خانواده‌هایشان تحویل داده شود.

فایق از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارشگر ویژه حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست این پرونده و موارد مشابه را فوراً و به‌صورت مستقل و شفاف بررسی کنند.

او همچنین بر ضرورت شناسایی عاملان و آمران این رویدادها و پاسخگو کردن آنان تأکید کرد و وضعیت موجود را نمونه‌ای از فقدان عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان دانست. فایق هشدار داد که سکوت در برابر چنین مواردی می‌تواند زمینه تکرار آن‌ها را فراهم کند.

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