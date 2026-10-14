به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: گرچه آغاز جنگی جدید علیه ایران برای ایالات متحده غیرمنطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملاً وجود دارد؛ چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد.

وی گفت: ایران آماده است تا به هرگونه تجاوز مجدد، با قدرتی بیش از هر زمان دیگری پاسخ دهد و این بار، پیامدهای آن برای ایالات متحده بسیار دردناک‌تر خواهد بود.

سردار محبی ادامه داد: ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه، عمدتاً بر تسلیحات نسل قدیم خود تکیه داشت؛ اما از آن زمان تاکنون، پیشرفت‌های زیادی داشته است.

معاون روابط عمومی سپاه افزود: افکار عمومی آمریکا از آگاهی نسبت به واقعیت جنگ‌های خارجی این کشور محروم نگه داشته می‌شوند، زیرا رسانه‌های جریان اصلی فعالانه واقعیتِ چنین تجاوزات بی‌رحمانه‌ای را کتمان می‌کنند. اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر وجود اختلاف وعدم همکاری میان سران ایران، کاملاً کذب است و تنها با هدف توجیه ناکامی‌های واشنگتن در جنگ بیان می‌شود.

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