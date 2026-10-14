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از سوی مرکز نوجوانان فاطمی برگزار می‌شود؛

آغاز ثبت‌نام دوره‌های نوجوان مدرسه هنر و رسانه حرم بانوی کرامت

۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
کد مطلب: 1878096
آغاز ثبت‌نام دوره‌های نوجوان مدرسه هنر و رسانه حرم بانوی کرامت

ثبت‌نام دوره‌های رسانه و فضای مجازی مدرسه هنر و رسانه نورسا، توسط مرکز نوجوانان فاطمی (جوان نو) آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز نوجوانان فاطمی (جوان نو) آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام دوره‌های نوجوان مدرسه هنر و رسانه نورسا خبر داد.

این دوره‌ها فرصتی برای کشف استعدادها، یادگیری مهارت‌های کاربردی و ورود به دنیای هنر و رسانه هستند.

مزایای شرکت در دوره‌ها:

  • امکان جذب و فعالیت به‌عنوان خادم نوجوان رسانه حرم مطهر
  • اعطای گواهی‌نامه شرکت در دوره‌ها
  • شرکت در برنامه‌های معارفی و مهارتی

رشته‌های مهارتی ویژه نوجوانان:

  • فیلم‌برداری و عکاسی
  • پریمیر و تدوین فیلم
  • تولید محتوای موبایلی
  • آموزش کامپیوتر ICDL
  • هوش مصنوعی
  • فن بیان و مجری‌گری نوجوان
  • طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال
  • فتوشاپ
  • طراحی سایت
  • هلی‌شات و پهپاد FPV
  • خوشنویسی نوجوان

مکان برگزاری: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، صحن امام هادی(ع)، جنب شبستان حضرت زهرا(س)، مدرسه هنر و رسانه نورسا

علاقه‌مندان برای مشاهده جزئیات رشته‌ها، اطلاع از روز و ساعت کلاس‌ها و ثبت‌نام می‌توانند به لینک javaneno.amfm.ir/22815-2 مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۳۶ تماس بگیرند.

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آغاز ثبت‌نام دوره‌های نوجوان مدرسه هنر و رسانه حرم بانوی کرامت

پایان پیام/

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