به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز نوجوانان فاطمی (جوان نو) آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام دوره‌های نوجوان مدرسه هنر و رسانه نورسا خبر داد.

این دوره‌ها فرصتی برای کشف استعدادها، یادگیری مهارت‌های کاربردی و ورود به دنیای هنر و رسانه هستند.

مزایای شرکت در دوره‌ها:

امکان جذب و فعالیت به‌عنوان خادم نوجوان رسانه حرم مطهر

اعطای گواهی‌نامه شرکت در دوره‌ها

شرکت در برنامه‌های معارفی و مهارتی

رشته‌های مهارتی ویژه نوجوانان:

فیلم‌برداری و عکاسی

پریمیر و تدوین فیلم

تولید محتوای موبایلی

آموزش کامپیوتر ICDL

هوش مصنوعی

فن بیان و مجری‌گری نوجوان

طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال

فتوشاپ

طراحی سایت

هلی‌شات و پهپاد FPV

خوشنویسی نوجوان

مکان برگزاری: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، صحن امام هادی(ع)، جنب شبستان حضرت زهرا(س)، مدرسه هنر و رسانه نورسا

علاقه‌مندان برای مشاهده جزئیات رشته‌ها، اطلاع از روز و ساعت کلاس‌ها و ثبت‌نام می‌توانند به لینک javaneno.amfm.ir/22815-2 مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۳۶ تماس بگیرند.

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