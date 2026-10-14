به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز نوجوانان فاطمی (جوان نو) آستان مقدس از آغاز ثبتنام دورههای نوجوان مدرسه هنر و رسانه نورسا خبر داد.
این دورهها فرصتی برای کشف استعدادها، یادگیری مهارتهای کاربردی و ورود به دنیای هنر و رسانه هستند.
مزایای شرکت در دورهها:
- امکان جذب و فعالیت بهعنوان خادم نوجوان رسانه حرم مطهر
- اعطای گواهینامه شرکت در دورهها
- شرکت در برنامههای معارفی و مهارتی
رشتههای مهارتی ویژه نوجوانان:
- فیلمبرداری و عکاسی
- پریمیر و تدوین فیلم
- تولید محتوای موبایلی
- آموزش کامپیوتر ICDL
- هوش مصنوعی
- فن بیان و مجریگری نوجوان
- طراحی کاراکتر و نقاشی دیجیتال
- فتوشاپ
- طراحی سایت
- هلیشات و پهپاد FPV
- خوشنویسی نوجوان
مکان برگزاری: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، صحن امام هادی(ع)، جنب شبستان حضرت زهرا(س)، مدرسه هنر و رسانه نورسا
علاقهمندان برای مشاهده جزئیات رشتهها، اطلاع از روز و ساعت کلاسها و ثبتنام میتوانند به لینک javaneno.amfm.ir/22815-2 مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۵۵۳۶ تماس بگیرند.
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