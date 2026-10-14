واکنش سفارت ایران در باکو به بیانیه ضدایرانی از سوی یک نهاد در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر با رد ادعاها و اتهامات واهی و بی اساس مطروحه از سوی انجمن ملی سازمان های مردم‌نهاد جمهوری آذربابجان که در تلاشی ناشیانه درصدد ایجاد ارتباط بین مسایل جاری مرتبط با حجاب در مدارس با ایران بر آمده است، با اظهار تعجب از اقداماتی که برای کشاندن پای کشورهای خارجی به مسایل جاری در جمهوری آذربایجان، بر لزوم پرهیز از ایجاد تنش های غیر ضروری در روابط دوستانه و برادرانه دو کشور تاکید می نماید.

انجمن ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جمهوری آذربایجان، روز یک‌شنبه، در پی صدور دستورالعمل قواعد پوشش در مدارس در جمهوری آذربایجان، با صدور بیانیه‌ای از جامعه خواسته است در برابر نفوذهای خارجی هوشیار باشد.

در بیانیه «انجمن ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جمهوری آذربایجان» (Milli QHT Forumu) می‌گوید برخی منابع اینترنتی و رسانه‌ای در ایران و چند کشور دیگر تلاش می‌کنند الگوی سکولار دولت‌داری و نظام آموزشی آذربایجان را هدف قرار دهند؛ این نهاد این اقدام را تلاشی برای ایجاد تفرقه دینی و اجتماعی در آذربایجان توصیف کرده و از اجرای یکسان و قانونی قواعد پوشش در مدارس حمایت می‌کند.

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