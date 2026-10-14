به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از گاردین، اندونزی با همکاری دانشمندان ژاپنی، طرحی آزمایشی را برای استفاده از بلندگوهای مساجد به‌عنوان سامانه هشدار زودهنگام زلزله آغاز کرده است. این طرح پنج‌ساله با هدف اطلاع‌رسانی سریع به ساکنان مناطق دورافتاده و کاهش تلفات ناشی از زمین‌لرزه اجرا می‌شود و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد.

این پروژه به ابتکار اینوئه هیروشی، دانشمند ژاپنی حوزه پیشگیری از بلایای طبیعی در دانشگاه کیوتو، شکل گرفته است. او پس از بررسی زلزله مرگبار سال ۲۰۰۹ در جزیره سوماترا که دست‌کم هزار کشته بر جای گذاشت، ایده استفاده از ظرفیت مساجد برای هشدار به مردم را مطرح کرد. تاکنون چند مسجد در اندونزی به شبکه حسگرهای لرزه‌ای متصل شده‌اند.

پژوهشگران معتقدند وجود صدها هزار مسجد در اندونزی و نگهداری مستمر از بلندگوهای آن‌ها، ظرفیت مناسبی برای ایجاد شبکه هشدار عمومی فراهم می‌کند. این زیرساخت می‌تواند به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به تلفن همراه و شبکه‌های ارتباطی محدود است یا زلزله موجب اختلال در ارتباطات می‌شود، نقش مؤثری ایفا کند.

با این حال، زمان کوتاه برای واکنش به زلزله یکی از چالش‌های اصلی این طرح است. به گفته آندی اکا ساکیا، پژوهشگر ارشد آژانس ملی پژوهش و نوآوری اندونزی، ساکنان روستایی در فاصله ۵۰ کیلومتری از کانون زلزله ممکن است تنها پنج تا ۱۰ ثانیه برای واکنش فرصت داشته باشند. این سامانه هنوز در مرحله نمونه آزمایشی قرار دارد و هشدار عمومی از طریق آن صادر نمی‌شود.

اندونزی و ژاپن، به دلیل قرار گرفتن در حلقه آتش اقیانوس آرام، از کشورهای زلزله‌خیز جهان هستند. پژوهشگران علاوه بر توسعه سامانه هشدار، در حال بررسی تفاوت رفتار مردم هنگام وقوع زلزله و تدوین دستورالعمل‌های متناسب با شرایط ساختمان‌ها در اندونزی هستند. طرح‌های مشابهی نیز در کشورهای دیگر، از جمله ازبکستان، برای استفاده از بلندگوهای مساجد در هشدار درباره سیل، رانش زمین و سایر حوادث طبیعی در دست اجراست.

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