به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در دیدار با ژان‌پیر لاکروا، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور عملیات حفظ صلح، از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای یونیفل طی نزدیک به نیم قرن فعالیت آن‌ها در جنوب لبنان قدردانی کرد و گفت مأموریت این نیروها از نقش‌های امنیتی و نظامی فراتر رفته و ابعاد انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز دربر گرفته است.

وی همچنین به نقش یونیفل در تقویت همزیستی با جامعه محلی در مناطق تحت مأموریت این نیروها اشاره کرد.

رئیس پارلمان لبنان بر وحدت موضع رسمی این کشور در حمایت از ادامه حضور یونیفل و تداوم مأموریت آن در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کرد و از وجود اجماع داخلی در لبنان و تحرکات پارلمانی برای رایزنی با جامعه بین‌المللی و سازمان ملل در این زمینه خبر داد.

بری همچنین تصریح کرد لبنان تلاش‌های خود را در سطوح مختلف برای حفظ حقوق حاکمیتی، حفاظت از مرزها و آزادسازی آخرین وجب از خاک خود از اشغال ادامه خواهد داد.

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