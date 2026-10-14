به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌های فکری و فرهنگی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب و با تمرکز بر موضوعاتی همچون اسلام‌هراسی، ضرورت شناخت بی‌واسطه اسلام، نقش جوانان در تحولات اجتماعی و مسئولیت اخلاقی انسان‌ها در برابر ظلم و بی‌عدالتی برگزار شد. سخنرانان در این برنامه، ابعاد مختلف این نامه‌ها را از منظر دینی، فلسفی، فرهنگی و بین‌المللی بررسی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر نشست‌های بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب، با اشاره به اهداف برگزاری این سلسله نشست‌ها گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها، مواجهه اندیشه‌ها با واقعیت‌ها و تبیین شفاف و دقیق حقایق است. امروز جنگ روایت‌ها در کنار جنگ سخت جریان دارد و وظیفه فعالان فرهنگی، علمی و رسانه‌ای این است که پیام‌های مطرح‌شده در نامه‌های امام شهید را تبیین و تحلیل کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای برای مخدوش کردن چهره اسلام در جوامع غربی بیان کرد: در کنار اقداماتی که برای ایجاد بدبینی نسبت به اسلام انجام شده، گروه‌های خشونت‌طلبی همچون القاعده و داعش نیز شکل گرفتند و تلاش شد اقدامات آنان به نام اسلام معرفی شود؛ در حالی که بسیاری از قربانیان این گروه‌ها، مسلمانان و مردم منطقه غرب آسیا بوده‌اند. از این منظر، ترویج خشونت به نام اسلام و استفاده تبلیغاتی از آن برای بدنام کردن این دین، دو جریان مکمل به شمار می‌روند.

حسینی‌نیشابوری با اشاره به سه نامه منتشرشده در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۳ افزود: یکی از دلایل انتخاب جوانان به‌عنوان مخاطبان این نامه‌ها، نقش آنان در آینده جوامع و ظرفیت حقیقت‌جویی در دوران جوانی است. جوانان، به‌ویژه دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده، می‌توانند با مطالعه، پرسشگری و مراجعه به منابع معتبر، شناخت دقیق‌تری از اسلام به دست آورند و به‌جای پذیرش روایت‌های جهت‌دار، مستقلاً درباره مسائل قضاوت کنند.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ضرورت بررسی معیارهای دوگانه در سیاست و رسانه اظهار کرد: هنگامی که ارزش جان انسان‌ها بر اساس ملیت، نژاد، مذهب یا موقعیت جغرافیایی متفاوت سنجیده شود، زمینه نادیده گرفتن حقوق بخشی از انسان‌ها فراهم می‌شود. از این رو، بررسی ریشه‌های شکل‌گیری چنین نگرش‌هایی و مواجهه علمی با روایت‌های تحریف‌شده، از محورهای مهم این نشست‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه «نخستین مرحله در ایجاد امنیت و آرامش، اصلاح این اندیشه خشونت‌زاست»، گفت: تا زمانی که اندیشه‌های خشونت‌زا اصلاح نشوند و معیارهای دوگانه بر سیاست‌های جهانی حاکم باشند، نمی‌توان انتظار داشت خشونت به‌صورت ریشه‌ای از میان برود. همچنین باید با فراهم کردن ترجمه‌های مناسب، کتاب‌های صوتی و محصولات چندرسانه‌ای، زمینه ارتباط مستقیم جوانان جهان با قرآن کریم و منابع اصیل اسلامی را فراهم کرد.

امت اسلامی محدود به مسلمانان نیست

محمد لگنهاوزن، فیلسوف آمریکایی و از شیعه‌شدگان اهل تگزاس، با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم امت اسلامی گفت: امت اسلامی صرفاً به مسلمانان محدود نمی‌شود، بلکه مفهومی مبتنی بر تعهد، همبستگی و حرکت جمعی برای تحقق عدالت است. گاهی در جوامع غربی، واژه‌هایی مانند امت، شریعت و جهاد با برداشت‌های منفی همراه می‌شوند، در حالی که شناخت دقیق مفاهیم اسلامی می‌تواند به اصلاح این پیش‌فرض‌ها کمک کند.

وی با اشاره به تجربه شکل‌گیری جامعه اسلامی در دوران پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: بررسی منابع تاریخی درباره روابط پیامبر(ص) با گروه‌های مختلف دینی در مدینه نشان می‌دهد که شناخت جامعه نخستین مسلمانان، مستلزم توجه به تعهدات مشترک و مناسبات اجتماعی آن دوره است. در این چارچوب، تعلقات قومی، نژادی و مذهبی به‌تنهایی معیار برتری انسان‌ها نیستند، بلکه تقوا و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی اهمیت دارند.

لگنهاوزن با تبیین مفهوم بعثت افزود: بعثت را می‌توان علاوه بر برانگیخته شدن پیامبران، به معنای بیداری و رهایی از وضعیتی دانست که مانع حرکت انسان می‌شود. این تحول فکری و اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات اجتماعی باشد؛ زیرا هنگامی که نگرش انسان‌ها تغییر کند، رفتارهای فردی و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اخلاقی نیز می‌توانند دستخوش تحول شوند.

این استاد فلسفه با اشاره به اهمیت شناخت مستقیم اسلام ادامه داد: در نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی از جوانان خواسته شده است که به‌جای اتکا به روایت‌های یک‌جانبه رسانه‌ها، خودشان به منابع اسلامی مراجعه کنند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه گفت‌وگوی آگاهانه میان پیروان ادیان را فراهم کند و به افراد فرصت دهد تا بر اساس مطالعه و شناخت مستقیم درباره اسلام قضاوت کنند.

لگنهاوزن با اشاره به دیدگاه امام شهید انقلاب اسلامی درباره نقش تحول فکری در نهضت‌ها افزود: یکی از کارکردهای مهم نهضت، ایجاد تحول در اندیشه و ادراک مردم است. هنگامی که نگرش انسان‌ها تغییر کند، رفتارهای فردی و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اخلاقی نیز می‌توانند دستخوش تحول شوند.

وی با تأکید بر اینکه امت اسلامی به مسلمانان محدود نمی‌شود، گفت: هر انسانی که برای تحقق عدالت و مقابله با ظلم قیام کند، می‌تواند در مسیر امت قرار گیرد و این مفهوم، دعوتی فراگیر برای بیداری و همبستگی انسان‌هاست.

تحولات غزه زمینه‌ساز بیداری افکار عمومی جهان شد

عبدالکریم پاز، روحانی و مبلغ فعال آرژانتینی، با اشاره به اهمیت پیام‌های امام شهید انقلاب اسلامی برای جوانان جهان گفت: این پیام‌ها تنها به جوانان اروپا و آمریکا اختصاص ندارند، بلکه جوانان آمریکای لاتین نیز که جوامعشان سال‌ها با مداخلات خارجی و پیامدهای سلطه مواجه بوده‌اند، می‌توانند از این اندیشه‌ها بهره ببرند.

وی با بیان اینکه تقابل با ملت‌ها تنها به اقدامات نظامی محدود نمی‌شود، افزود: ابزارهای رسانه‌ای و جنگ نرم نیز در شکل‌دهی به افکار عمومی و جلوگیری از شناخت واقعیت‌ها نقش دارند. از این رو، بررسی مفهوم تروریسم، منشأ خشونت، تلاش برای تحمیل فرهنگ غربی و دعوت جوانان به مراجعه مستقیم به منابع اصیل اسلامی، از محورهای مهم تبیین این نامه‌هاست.

این روحانی و مبلغ فعال آرژانتینی با اشاره به تحولات فلسطین اظهار کرد: تحولات غزه موجب شد بسیاری از مردم جهان با واقعیت‌هایی مواجه شوند که پیش‌تر از طریق رسانه‌ها به شکل دیگری برای آنان روایت می‌شد. امروز جوانانی از کشورهای مختلف، با وجود تفاوت‌های دینی و اعتقادی، در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با بی‌عدالتی به میدان آمده‌اند.

پاز با تأکید بر اینکه حمایت از مظلومان نباید به هم‌کیشان یا هم‌فکران محدود شود، گفت: افرادی که در حمایت از مردم فلسطین تلاش می‌کنند، الزاماً مسلمان یا حتی معتقد به خدا نیستند، اما در برابر رنج انسان‌های مظلوم احساس مسئولیت می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که عدالت‌خواهی می‌تواند زمینه‌ای برای همراهی انسان‌هایی با باورهای مختلف باشد. دینداری نیز نباید تنها به مناسک فردی محدود بماند، بلکه باید در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رفتار انسان در برابر رنج دیگران نمود پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت گفت‌وگو میان مسلمانان و مسیحیان ادامه داد: مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، استقلال و مقابله با ظلم می‌توانند زمینه مشترکی برای گفت‌وگو میان پیروان ادیان باشند. معرفی صحیح اسلام، شناخت شرایط فرهنگی جوامع مختلف و حضور آگاهانه در عرصه رسانه‌ای نیز می‌تواند به اصلاح برداشت‌های نادرست و گسترش ارتباطات فرهنگی کمک کند.

نامه‌های امام شهید باید به زبان‌های مختلف ترجمه و تبیین شود

حجت‌الاسلام محمداسماعیل عبداللهی، مدیر مجتمع محمدیه، با تأکید بر ضرورت تبیین و انتشار پیام‌های امام شهید انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب گفت: این نامه‌ها میراثی ماندگار هستند که لازم است با فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای، ترجمه دقیق و تفسیر روشمند، بیش از گذشته در دسترس مخاطبان بین‌المللی قرار گیرند.

وی با پیشنهاد تدوین آثار پژوهشی درباره این نامه‌ها افزود: پژوهشگران و استادان می‌توانند با شرح و تفسیر این پیام‌ها به زبان کشورهای خود، زمینه آشنایی بیشتر جوانان دیگر جوامع با محتوای آن‌ها را فراهم کنند. برگزاری نشست‌های تخصصی، انتشار کتابچه‌های علمی و ترجمه آثار نیز می‌تواند به تداوم این حرکت فرهنگی کمک کند.

عبداللهی با طرح مفهوم «حکمرانی وجدان جهانی» اظهار کرد: مسئله اصلی این نیست که وجدان انسان‌ها موضوع فرمان‌پذیری قرار گیرد، بلکه باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند مستقل بیندیشند، منصفانه داوری کنند و در برابر رنج دیگران مسئولانه رفتار کنند. از این منظر، دعوت جوانان غرب به شناخت مستقیم اسلام، فراتر از معرفی یک دین است و به حق شناخت مستقل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ارتباط دارد.

مدیر مجتمع محمدیه با اشاره به پیام سوم امام شهید انقلاب اسلامی خطاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا که در حمایت از مردم فلسطین اعتراض کرده بودند، گفت: این پیام مفاهیمی مانند وجدان بیدار، همبستگی، ایستادگی و مسئولیت تاریخی را برجسته می‌کند. دانشگاه نیز نباید صرفاً نهادی برای تولید تخصص باشد، بلکه باید ظرفیت پرسشگری اخلاقی، بررسی انتقادی سیاست‌ها و مشارکت آگاهانه در مسائل جهان را پرورش دهد.

وی سه محور اصلی این نامه‌ها را استقلال در شناخت، انصاف در داوری و مسئولیت در کنش دانست و افزود: توسعه گفت‌وگوهای مبتنی بر منابع اصلی، فراهم کردن زمینه بحث دانشگاهی درباره کرامت انسانی و عدالت و بررسی تأثیر رسانه‌ها و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، بر تصویر ملت‌ها از یکدیگر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: مسئولیت نهادهای فرهنگی با انتشار متن‌ها پایان نمی‌یابد، بلکه ترجمه دقیق، تفسیر علمی، گفت‌وگوی انتقادی و بررسی بازتاب این پیام‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این سلسله نشست‌ها می‌تواند زمینه بازخوانی علمی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در ارتباطات فرهنگی بین‌المللی را فراهم کند.

..................

پایان پیام/