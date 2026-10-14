به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه کنگره بین‌المللی «فقه و حقوق حکمرانی جنگ» به همت «بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام» و همکاری «مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه» برگزار می‌گردد.

این رویداد علمی با تمرکز بر مسئله و محور اساسی قواعد اداره جنگ ـ از بدو امر تا پایان و دوران پس از جنگ جهت بازگشت نظم و ثبات ـ میزبان پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه خواهد بود.

در این کنگره، از مجموع حدود ۱۱۰ مقاله ارسالی، ۳۰ مقاله علمی برگزیده و تایید شده است. همچنین در کنار پذیرش مقالات، با هدف عمق‌بخشی به مبانی نظری، سفارش نگارش مقالات علمی مستند و مستدل به منابع اصیل فقهی به جمعی از اساتید سطوح عالی و اعضای بنیاد نخبگان حوزه داده شده است که نتایج آن منتشر خواهد شد.

از محورهای کلیدی و برجسته این همایش، پرداختن به مقوله قواعد اداره جنگ از منظر مبانی و علوم اسلامی به ویژه فقه و حقوق است همچنین به مسئله حکمرانی روایت توجه ویژه ای شده است؛ بر اساس این رویکرد، جنگ محدود به عرصه نظامی و اقتصادی نبوده، بلکه میدان رسانه و مدیریت روایت از ارکان اثرگذار و تعیین‌کننده در هندسه نبرد به شمار می‌رود.

این آیین پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت: ۸ الی ۱۱ صبح در شهر قم به نشانی سالاریه، خیابان نسترن، کوچه ششم، پلاک ۶۱، مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه (بیت مرحوم آیت‌الله یزدی) برگزار خواهد شد.

در همین زمینه حجت‌الاسلام محمدمهدی کشوری، معاون ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد حیات‌طیبه مفاخر جهان اسلام، در تبیین ابعاد و ضرورت‌های برگزاری کنگره بین‌المللی «فقه و حقوق حکمرانی جنگ» و با تأکید بر جایگاه ریشه ای دین در هدایت عرصه‌های پیچیده بشری، گفت: اسلام، به‌عنوان دین کامل زندگی، هیچ‌یک از ابعاد حیات بشر، از جمله مدیریت منازعات و قواعد اداره جنگ را از حوزه‌ی هدایت خود خارج نکرده است.

وی افزود: « محتوای آیات کریمه قرآن و روایات کثیره در باب جهاد و تنظیم مناسبات جنگی، گواه آن است که اداره جنگ نیازمند هندسه‌ای منضبط و مبتنی بر مبانی اصیل دینی است؛ لذا ضرورت برگزاری این کنگره بین‌المللی به همت بنیاد حیات‌طیبه و همکاری مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه، از آن جهت بود که قواعد اداره جنگ را از بدو شروع تا دوران پس از جنگ (جهت بازگشت نظم و ثبات) از منظر فقهی و حقوقی بازخوانی و تبیین نماید.»

کشوری در ادامه با ورود به محورهای تخصصی کنگره، به بازخوانی مباحث «فقه مقارن، ضمان و حقوق جبران خسارت در جنگ» پرداخت و اظهار داشت: «در این رویداد، تلاش بر این بود تا الگوهای غرامت، تعزیرات مالی، مصادره و خسارت‌های تنبیهی و همچنین سازوکارهای اجرایی در مسئولیت‌های فراملی با اتکا به قواعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ما به دنبال یافتن پاسخ‌هایی اصیل برای چالش‌های زمینه استیفای حقوق و مسئولیت‌های بین‌المللی هستیم.»

وی همچنین با اشاره به اهمیت بررسی «نظریه مشارکت پنهان در تجاوز»، افزود: «امروزه جنگ‌ها فراتر از تقابل مستقیم نظامی هستند. در این کنگره، با نگاهی به مفاهیم ریشه‌دار فقهی همچون "اعانه بر اثم و عدوان" و "اعانه ظالم"، به واکاوی نقش عوامل پنهانی که در حمایت از تجاوز مشارکت می‌کنند، پرداختیم. همچنین بازخوانی عناوین کلیدی مانند بغی، محاربه و خیانت حکومتی برای طراحی دکترین‌ جدید در حوزه مسئولیت‌های ثانویه، از دستاوردهای علمی این همایش است.»

حجت‌الاسلام کشوری به مفهوم استراتژیک «حکمرانی روایت» اشاره کرد و گفت: «بخشی از جنگ امروزی، میدان رسانه و مدیریت روایت است. حکمرانی بر روایت، از ارکان تعیین‌کننده در هندسه نبرد محسوب می‌شود و نمی‌توان از مدیریت رسانه‌ها و روایت‌های جنگی چشم‌پوشی کرد. در واقع، مدیریت صحیح روایت، بخشی از قواعد اداره جنگ است که باید با پشتوانه حقوقی و فقهی همراه باشد.»

کشوری در پایان افزود: «از مجموع حدود ۱۱۰ مقاله ارسالی، ۳۰ مقاله برگزیده و تایید شده است. همچنین با هدف ارتقای سطح کیفی، سفارش نگارش مقالات مستند به اساتید سطوح عالی و اعضای بنیاد نخبگان حوزه داده شد که نتایج آن منتشر خواهد شد.

وی از پژوهشگران و فعالان حوزه حکمرانی و فقه و حقوق دعوت کرد در آیین اختتامیه این کنگره که در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در سالاریه، خیابان نسترن، کوچه ششم، پلاک ۶۱، مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار می‌گردد، حضور یابند.

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