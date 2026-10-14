پاپ لئو به سرطان مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منتشرشده از سوی واتیکان، پاپ لئو چهاردهم، رهبر ۷۱ ساله کلیسای کاتولیک، پس از انجام عمل جراحی در رم، به تشخیص پپزشکان، به سرطان ریه مبتلا شده است. در این عمل، لوب تحتانی ریه راست او برداشته شد و واتیکان اعلام کرد که جراحی مطابق برنامه و با موفقیت انجام شده است.

به گزارش گاردین، آزمایش‌های پیش از جراحی احتمال وجود تومور را مطرح کرده بود و بررسی‌های حین عمل، ابتلای پاپ به آدنوکارسینوم ریه را تأیید کرد. این نوع سرطان از سلول‌های غده‌ای بافت ریه منشأ می‌گیرد. بر اساس گزارش منتشرشده، عمل جراحی حدود ۹۰ دقیقه طول کشید.

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه اعلام کرده بود که پزشکان در جریان معاینات پزشکی، یک ندول کوچک در ریه او شناسایی کرده‌اند. به گفته او، این ضایعه در مرحله اولیه تشخیص داده شده و تصمیم به جراحی نیز با توصیه پزشکان گرفته شده است. کاردینال پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، نیز از تشخیص زودهنگام بیماری ابراز خرسندی کرده است.

واتیکان اعلام کرده است که پاپ پس از جراحی به اتاق خود بازگشته و تمامی برنامه‌های رسمی او تا ۲۰ اکتبر لغو شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که تشخیص بیماری چه تأثیری بر برنامه‌های آینده او خواهد داشت.

پاپ لئو چهاردهم که در مه ۲۰۲۵ به‌عنوان نخستین رهبر متولد آمریکا در تاریخ کلیسای کاتولیک انتخاب شد، قرار است در ماه نوامبر سفری ۱۲روزه به آمریکای جنوبی داشته باشد و از ۱۰ شهر بازدید کند. تاکنون تصمیمی درباره تغییر یا لغو این سفر اعلام نشده است.

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