انتصاب یک شیعه به عضویت شورای شهر دیربورن/ شورای شیعیان آمریکا واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مولی، از چهره‌های اجتماعی مسلمان و شیعه عراقی‌تبار، روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ به عضویت شورای شهر دیربورن هایتس در ایالت میشیگان آمریکا منصوب شد. این انتصاب با هدف تکمیل کرسی خالی این شورا صورت گرفت و از سوی بنیاد مسلمانان شیعه، گامی مهم در زمینه مشارکت شیعیان در عرصه‌های مدنی و مدیریت شهری آمریکا توصیف شده است.

مولی در سال ۱۹۹۵ وارد ایالات متحده شد و اکنون به همراه همسر و دخترش در شهر دیربورن هایتس زندگی می‌کند. او پیش از این، به‌عنوان دستیار ویژه مدیر دفتر برنامه‌های کسب‌وکارهای کوچک در وزارت دفاع آمریکا فعالیت داشته است.

مولی همچنین سابقه فعالیت داوطلبانه در تیم واکنش اضطراری اجتماعی وابسته به اداره کلانتر شهرستان وین را دارد. او در سال ۲۰۲۶ نیز در برقراری ارتباط میان سازمان آتش‌نشانی دیربورن هایتس و یک مؤسسه غیرانتفاعی فعال در حوزه سلامت و تندرستی آتش‌نشانان مشارکت کرد تا زمینه بررسی اهدای تجهیزات و فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برای نیروهای آتش‌نشانی فراهم شود.

این عضو جدید شورای شهر در جریان مصاحبه خود با اعضای شورا در ۶ اکتبر، بر همکاری، پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد. او همچنین متعهد شد در تصمیم‌گیری‌های شهری استقلال رأی داشته باشد، هزینه‌های شهرداری را با دقت بررسی کند و منافع عمومی را بر ملاحظات شخصی و سیاسی مقدم بداند.

رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب در امتداد نهر اکورس، مدیریت مسئولانه منابع مالی شهر، تقویت امنیت عمومی، بهبود ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک محلی، از جمله اولویت‌هایی است که مولی برای دوران مسئولیت خود اعلام کرده است.

او همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت نسل جوان در مدیریت شهری تأکید کرده و خواستار توجه بیشتر به جوانانی شده است که در دیربورن هایتس تشکیل خانواده می‌دهند، مسیر شغلی خود را می‌سازند و کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی می‌کنند.

این کرسی پس از کناره‌گیری حسن احمد، رئیس پیشین شورای شهر، برای پیوستن به کمیسیون شهرستان وین خالی شد. بر اساس منشور شهر دیربورن هایتس، انتخاب عضو جایگزین با رأی اکثریت اعضای شورا انجام می‌شود. دوره مسئولیت مولی تا تأیید رسمی نتایج انتخابات دوم نوامبر ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و دوره کرسی موردنظر پس از آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۹ اعتبار دارد. بنیاد مسلمانان شیعه نیز ضمن تبریک این انتصاب، بر اهمیت حضور و مشارکت مسلمانان شیعه در مدیریت مدنی و خدمات عمومی تأکید کرده است.

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