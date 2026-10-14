به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر نشست‌های «بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب»، در نشست آغازین این سلسله برنامه‌ها که صبح امروز ۲۲مهرماه در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد، با اشاره به اهداف نگارش نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، بازخوانی اندیشه‌ها، تبیین پیام‌ها و بررسی ابعاد فکری و فرهنگی این نامه‌ها و همچنین تبیین حقیقت اسلام و قرآن برای افکار عمومی جهان است.

تلاش برای مخدوش کردن چهره اسلام در افکار عمومی غرب

وی با اشاره به تلاش‌های جریان‌های استکباری و استعماری برای ایجاد تقابل میان جهان غرب و اسلام بیان کرد: دشمنان اسلام با برنامه‌ریزی‌های گسترده تلاش کرده‌اند افکار عمومی، به‌ویژه جوانان و نسل جدید در نقاط مختلف جهان، را نسبت به حقیقت اسلام و قرآن بدبین کنند.

حسینی‌نیشابوری افزود: در کنار اقدامات رسانه‌ای برای مخدوش کردن چهره اسلام، گروه‌های خشونت‌طلبی همچون القاعده و داعش نیز شکل گرفتند که تلاش شد اقدامات آن‌ها به نام اسلام معرفی شود. مجموعه این اقدامات، فجایع گسترده‌ای را در جهان اسلام رقم زد و آثار آن به بخش‌هایی از جوامع غربی نیز رسید.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: بسیاری از قربانیان این گروه‌های خشونت‌طلب، مسلمانان و مردم منطقه غرب آسیا بوده‌اند، اما در فضای رسانه‌ای تلاش شده است این خشونت‌ها به اسلام نسبت داده شود. از این منظر، دو جریان مکمل شکل گرفته است؛ نخست، ترویج خشونت به نام اسلام و دوم، استفاده تبلیغاتی از این خشونت‌ها برای بدنام کردن اسلام در افکار عمومی جهان.

وی با اشاره به شرایطی که به نگارش نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب انجامید، گفت: در آن مقطع، برخی شهروندان اروپایی نیز برای مدتی با آثار خشونت و تروریسم مواجه شدند. توجه امام شهید به این موضوع نشان می‌دهد که ایشان در کنار رسیدگی به مسائل داخلی، موضوعات جهان اسلام و مسئولیت‌های مرجعیت دینی، نسبت به افکار عمومی جهان، به‌ویژه جوانان، دانشگاهیان و نخبگان غربی نیز اهتمام داشتند.

سه نامه برای روشنگری درباره حقیقت اسلام

دبیر نشست‌های بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب با اشاره به سه نامه ایشان خطاب به جوانان غرب گفت: نخستین نامه در بهمن‌ماه ۱۳۹۳، دومین نامه در آذرماه ۱۳۹۴ و سومین نامه در سال ۱۴۰۳ منتشر شد. در این نامه‌ها، موضوعات مهمی درباره شرایط تاریخی جهان، اهداف جریان‌های معارض با اسلام و مسئولیت جوانان در شناخت حقیقت مطرح شده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم این نامه‌ها، تبیین شرایط تاریخی و سرنوشت‌سازی است که انسان در آن قرار دارد و باید جایگاه و نقش خود را در تحولات مشخص کند. محور دیگر، شناخت سناریوهای دشمن و بررسی اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جریان‌هایی است که در پی تأثیرگذاری بر اندیشه‌ها، انگیزه‌ها و رفتار جوامع هستند.

حسینی‌نیشابوری با بیان اینکه انتخاب جوانان به‌عنوان مخاطبان این نامه‌ها، دلایل مشخصی دارد، اظهار کرد: آینده جوامع به دست جوانان رقم می‌خورد و آنان در سال‌های پیش رو مسئولیت اداره بخش‌های مختلف کشورهای خود را بر عهده خواهند داشت. از سوی دیگر، حقیقت‌جویی در دوران جوانی از ظرفیت و پویایی بیشتری برخوردار است و جوانان، به‌ویژه دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده، می‌توانند با پرسشگری و مطالعه، شناخت دقیق‌تری از مسائل به دست آورند.

وی ادامه داد: در این نامه‌ها توضیح داده می‌شود که چرا جوانان مخاطب قرار گرفته‌اند، نه دولتمردانی که به تعبیر نویسنده نامه‌ها، خود در مسیر تحریف واقعیت‌ها حرکت می‌کنند. هدف این است که جوانان با استقلال فکری و بدون واسطه‌های جهت‌دار، درباره اسلام و مسائل جهان قضاوت کنند.

تأکید بر شناخت بی‌واسطه اسلام و قرآن

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تأکید امام شهید انقلاب اسلامی بر شناخت حقیقت اسلام گفت: در نخستین نامه، بر ضرورت شناخت چهره واقعی اسلام تأکید شده است؛ زیرا تصویری که از اسلام در برخی رسانه‌ها ارائه می‌شود، ممکن است با حقیقت این دین تفاوت داشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این نامه‌ها، توجه به ریشه‌های تاریخی تحولات و بررسی چگونگی شکل‌گیری برداشت‌های عمومی از حوادث جهان است. باید پرسید چرا افکار عمومی در برخی موارد با تأخیر نسبت به فجایع انسانی واکنش نشان می‌دهد و چه سازوکارهایی موجب می‌شود برخی واقعیت‌ها در زمان وقوع نادیده گرفته شوند.

حسینی‌نیشابوری با اشاره به موضوع استعمار و نسل‌کشی در تاریخ معاصر و گذشته غرب بیان کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا افکار عمومی برخی جوامع در برابر جنایت‌ها و نسل‌کشی‌ها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهد. برای نمونه، در حالی که در موضوعاتی شعارهای حقوق بشری مطرح می‌شود، در برابر کشتار غیرنظامیان و کودکان در غزه، شاهد رفتارهایی هستیم که از نگاه منتقدان، با همان معیارها سازگار نیست.

وی ادامه داد: این مسئله ضرورت بررسی معیارهای دوگانه در سیاست و رسانه را نشان می‌دهد. هنگامی که ارزش جان انسان‌ها بر اساس ملیت، نژاد، مذهب یا موقعیت جغرافیایی متفاوت سنجیده شود، زمینه برای نادیده گرفتن حقوق بخشی از انسان‌ها فراهم می‌شود. از این رو، بررسی سازوکارهای شکل‌گیری چنین نگرش‌هایی باید در دستور کار نشست‌های علمی قرار گیرد.

دبیر این نشست‌ها با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در نامه‌های امام شهید خطاب به جوانان غرب اظهار کرد: یکی از توصیه‌های اصلی این است که جوانان درباره دلایل گسترش اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها پرسش کنند و به‌جای پذیرش پیش‌داوری‌ها، شناخت مستقیمی از دین اسلام به دست آورند.

وی افزود: در این نامه‌ها بر مراجعه مستقیم به منابع اصیل اسلامی و قرآن کریم تأکید شده است. این توصیه، مسئولیت‌هایی را نیز متوجه فعالان فرهنگی و قرآنی می‌کند؛ از جمله اینکه باید بررسی کنیم آیا ترجمه‌های مناسب، کتاب‌های صوتی، محصولات چندرسانه‌ای و محتوای جذاب و قابل دسترس برای جوانان غربی فراهم شده است یا خیر.

حسینی‌نیشابوری تصریح کرد: اگر قرار است جوانان غرب با قرآن و منابع معتبر اسلامی ارتباط مستقیم برقرار کنند، باید زمینه این ارتباط فراهم شود و محتوایی دقیق، روشن و به دور از تحریف و برداشت‌های نادرست در اختیار آنان قرار گیرد.

ضرورت گسترش گفت‌وگوهای علمی در سطح بین‌المللی

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی سه نامه امام شهید انقلاب اسلامی گفت: بیش از ۵۰ محور قابل بررسی در این نامه‌ها وجود دارد که می‌تواند موضوع نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های علمی قرار گیرد. از این رو، از اندیشمندان و فعالان علمی در ایران و دیگر کشورها دعوت می‌کنیم در تبیین و تحلیل این موضوعات مشارکت کنند.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: برنامه‌ریزی شده است این سلسله نشست‌ها با همکاری رایزنان فرهنگی و اندیشمندان در بیش از ۱۵ کشور خارج از ایران نیز برگزار شود تا زمینه بررسی ابعاد مختلف این نامه‌ها در محیط‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی فراهم شود.

اصلاح اندیشه‌های خشونت‌زا؛ نخستین گام ایجاد امنیت

حسینی‌نیشابوری با اشاره به یکی از محورهای اساسی مطرح‌شده در نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی گفت: در این نامه‌ها آمده است که «به نظر من نخستین مرحله در ایجاد امنیت و آرامش، اصلاح این اندیشه خشونت‌زاست.» این عبارت بر اهمیت نقش اندیشه‌ها در شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی تأکید دارد.

وی افزود: تا زمانی که اندیشه‌های خشونت‌زا اصلاح نشوند و معیارهای دوگانه بر سیاست‌های جهانی حاکم باشند، نمی‌توان انتظار داشت که خشونت به‌صورت ریشه‌ای از میان برود. از این منظر، اصلاح نگرش‌ها و باورها باید در کنار سایر اقدامات، در اولویت قرار گیرد.

دبیر نشست‌های بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب ادامه داد: بخش مهمی از تلاش‌های رسانه‌ای با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی انجام می‌شود. هنگامی که باورهای جامعه تحت تأثیر روایت‌های نادرست قرار گیرد، امکان ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و تضعیف انسجام اجتماعی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، افکار عمومی ممکن است به‌جای شناخت دقیق واقعیت‌ها، تحت تأثیر تبلیغات و جریان‌های جهت‌دار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از این رو، یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها، مواجهه اندیشه‌ها با واقعیت‌ها و تبیین شفاف و دقیق حقایق است. امروز جنگ روایت‌ها در کنار جنگ سخت جریان دارد و وظیفه فعالان فرهنگی، علمی و رسانه‌ای این است که پیام‌های مطرح‌شده در نامه‌های امام شهید را تبیین و تحلیل کنند.

حسینی‌نیشابوری در پایان گفت: باید تلاش کنیم روایت درست و منطبق با حقیقت از اسلام، قرآن، معنویت و اهداف انسانی و اخلاقی آموزه‌های قرآنی ارائه شود و زمینه شناخت مستقیم و آگاهانه جوانان جهان از این معارف فراهم آید. برگزاری این نشست‌ها می‌تواند گامی در مسیر تبیین این اندیشه‌ها و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده درباره اسلام باشد.

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