مناره مجموعه تاریخی کربلای شیعیان در هند فرو ریخت/ درخواست اوقاف شیعه از دولت فدرال برای بازسازی سریع بنا + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فروریختن یکی از مناره‌های مجموعه تاریخی و مذهبی «کربلای دیانت‌الدوله» در شهر لکهنو، مرکز ایالت اوتار پرادش هند، نگرانی‌هایی را درباره حفاظت از میراث مذهبی شیعیان در این کشور برانگیخته است. این حادثه صبح روز دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در منطقه کاظمینِ شهر قدیم لکهنو رخ داد و به گفته منابع محلی، تلفات جانی در پی نداشت.

به نقل از رسانه‌های هندی از جمله ETV Bharat، این مناره در محدوده کلانتری سادات‌گنج قرار داشت. هنگام فروریختن سازه، کسی در محوطه آن حضور نداشت و به همین دلیل گزارشی از مصدومیت یا کشته‌شدن افراد منتشر نشد. رسانه‌های محلی Youth India News و Dainik Bhaskar نیز خالی بودن محوطه در زمان حادثه را تأیید کرده‌اند.

ساکنان محلی اعلام کرده‌اند که مناره پیش از حادثه برای مدت طولانی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و آثار انحراف آن به‌وضوح دیده می‌شد. به گفته آنان، وضعیت فرسوده سازه از مدت‌ها قبل نگرانی‌هایی درباره احتمال فروریختن آن ایجاد کرده بود. پس از وقوع حادثه، شماری از اهالی درباره علت تأخیر در انجام اقدامات مرمتی و ایمن‌سازی این بنای تاریخی پرسش‌هایی مطرح کردند.

لائیک آقا، عضو شورای محلی، پس از فروریختن مناره در محل حاضر شد و ضمن بررسی بقایای سازه و گفت‌وگو با ساکنان، با مقام‌های ارشد تماس گرفت و خواستار بررسی علت حادثه شد. وی همچنین بر جمع‌آوری ایمن آوار و ارزیابی فنی بخش‌های مجاور مجموعه تأکید کرد و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به ایمنی عمومی، در اعتراضات احتمالی ساکنان مشارکت خواهد کرد.

مجموعه کربلای دیانت‌الدوله که با نام کربلای زین‌الدوله نیز شناخته می‌شود، از اماکن مذهبی و تاریخی شیعیان در منطقه کاظمین و نورباریِ شهر قدیم لکهنو است. این مجموعه برای برگزاری مراسم عزاداری، دعا و گردهمایی‌های مذهبی، به‌ویژه در ماه محرم، اهمیت دارد و با سنت‌های مذهبی و فرهنگی شیعیان منطقه اَوَده پیوند خورده است.

بر اساس اطلاعات تاریخی نقل‌شده در گزارش رسانه هندی ETV Bharat، ساخت این مجموعه در سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۲ میلادی، برابر با سال ۱۲۶۸ هجری قمری، به دستور محمد حسین علی‌خان، از درباریان واجد علی‌شاه، آخرین نواب اَوَده، انجام شده است. این بنا حدود پنج سال پیش از جنگ استقلال سال ۱۸۵۷ هند تکمیل شد و بخشی از میراث معماری و مذهبی شیعیان در لکهنو به شمار می‌رود.

پس از فروریختن مناره، موضوع مسئولیت حفاظت از این بنای تاریخی مورد توجه قرار گرفت. سید علی زیدی، رئیس هیئت مرکزی اوقاف شیعه، اعلام کرد که این هیئت بارها از سازمان باستان‌شناسی هند خواسته بود برای حفاظت از مناره اقدام کند. به گفته وی، این سازمان نه عملیات حفاظتی لازم را انجام داده و نه مجوز انجام اقدامات ضروری را به هیئت اوقاف داده است. زیدی همچنین از تصمیم خود برای مکاتبه با دولت مرکزی هند با هدف پیگیری بازسازی مناره و رسیدگی به این موضوع خبر داد.

لکهنو از دیرباز یکی از مراکز مهم فرهنگ و حیات مذهبی شیعیان در شبه‌قاره هند بوده و مجموعه‌هایی مانند کربلای دیانت‌الدوله بخشی از میراث تاریخی و هویت اجتماعی این جامعه محسوب می‌شوند. اکنون ساکنان و مسئولان محلی خواستار بررسی دقیق علت حادثه، ارزیابی وضعیت سایر بخش‌های مجموعه و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخریب بیشتر این اثر تاریخی هستند.

.............

پایان پیام