به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در واکنش به گزارش‌ها درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، این اقدام را مغایر با هویت اسلامی و شیعی مردم این کشور دانست و با هشدار نسبت به پیامدهای مقابله با احکام الهی تأکید کرد: «دولت آذربایجان از سرنوشت کسانی که در دوران طاغوت با دین مقابله کردند و نابود شدند، درس عبرت بگیرد.»

وی ضمن حمایت از اعتراضات مردم جمهوری آذربایجان، از آنان خواست اعتراض خود را ادامه دهند و تصریح کرد: «این اقدام تنها دفاع از مصالح شخصی آنان نیست، بلکه دفاع از حکم خداوند است و بدانند که خدای تبارک و تعالی آنان را یاری خواهد کرد.»

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین خواستار واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این موضوع شد.

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