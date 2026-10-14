به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ محمد خجسته در حاشیه کنفرانس «ماورای میله‌های زندان؛ فراتر از محدودیت‌ها» که در قم برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به تشدید سرکوب شیعیان در بحرین، تأکید کرد: آنچه امروز در این کشور جریان دارد، محاکمه مذهب شیعه و تمامی اجزای آن است و رژیم آل‌خلیفه در پی محدود کردن جامعه شیعه و سرکوب هویت مذهبی آن است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پس از این جنگ، رژیم آل‌خلیفه در برابر افتخار مذهب شیعه تحمل خود را از دست داد و به اعتقاد ما، با کمک صهیونیست‌ها، برنامه‌ای برای حمله به شیعیان بحرین آغاز شد. این برنامه با بازداشت‌ها و اعمال محدودیت علیه شیعیان شروع شد و شیعیانی که از این حملات تلافی‌جویانه حمایت کرده بودند، از خیابان‌ها بازداشت شدند.

خجسته با اشاره به شهادت سید محمد الموسوی در زندان‌های آل‌خلیفه اظهار کرد: نتیجه ابراز نظر و مخالفت با سیاست‌های رژیم، بازداشت و شکنجه بود و یکی از جوانان، سید محمد الموسوی، زیر شکنجه در زندان‌های آل‌خلیفه به شهادت رسید. او صرفاً به این دلیل هدف قرار گرفت که اجازه ندهد حمله از خاک بحرین علیه مدارس ایرانی و کشتار کودکان در جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه سرکوب شیعیان، به‌ویژه از طریق بازداشت علمای برجسته و استادان ارشد حوزه‌های علمیه، تشدید شده است، افزود: فعالیت مذهبی این علما بر مشارکت اجتماعی آنان استوار است، اما رژیم آل‌خلیفه آنان را به بهانه ترویج نظریه ولایت فقیه و با اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قرار داده است.

این روحانی شیعه با اشاره به اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه نهادهای مذهبی شیعیان تصریح کرد: رژیم کنترل نهادهای شیعه، از جمله اوقاف، را به دست گرفته و قانونی برای تنظیم گفتمان دینی وضع کرده است. همچنین محاکمه‌هایی برگزار می‌شود که نه با قانون و عدالت سازگار است و نه با ابتدایی‌ترین اصول انسانی. بسیاری از علما نیز بیانیه‌ها و اعترافاتی را امضا کرده‌اند که هرگز آن‌ها را ندیده یا نخوانده‌اند.

خجسته با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده علمای شیعه در بحرین گفت: این محاکمه‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی عمومی برگزار می‌شوند و حتی متهمان نیز در جلسات دادگاه حضور ندارند. مهم‌ترین مدرک ارائه‌شده علیه آنان، اظهارات یک مأمور امنیتی است که هویتش را فاش نکرده و حتی از ابتدایی‌ترین مفاهیم اتهامات مطرح‌شده آگاهی نداشته است. هنگامی که وکلا از او پرسیدند منظورش از ولایت فقیه چیست، پاسخ داد: «ایران». همین پاسخ برای محکوم کردن علما مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به محتوای خطبه‌های علمای بازداشت‌شده و نحوه برخورد قضات با آنان خاطرنشان کرد: خطبه‌های این علما سرشار از تأکید بر وحدت و انسجام جامعه است، اما محاکمه‌ها همچنان ادامه دارد. برخورد قاضی با علما از طریق تماس تصویری و تلاش برای ساکت کردن آنان، در حالی که قصد سخن گفتن داشتند، به‌روشنی نشان می‌دهد که احکام سیاسی از پیش برای این افراد آماده شده است.

خجسته در پایان تأکید کرد: آنچه در بحرین جریان دارد، صرفاً محاکمه تعدادی از علما نیست، بلکه محاکمه کل جامعه شیعه این کشور است؛ جامعه‌ای که با محدودیت‌های مذهبی، بازداشت‌ها و سرکوب سازمان‌یافته مواجه شده است.

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