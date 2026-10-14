پیام امام شهید به جوانان جهان، دعوت به بیداری و مقابله با سلطه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم پاز، روحانی و مبلغ اهل آرژانتین، در نشست «بازخوانی نامه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به نسل جوان جهان غرب» که صبح امروز چهارشنبه 22 مهرماه در سالن آمفی تئاتر پژوشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تبیین پیام این نامه‌ها برای جوانان جهان گفت: این پیام تنها به جوانان اروپا و آمریکا اختصاص ندارد، بلکه برای همه جوانان جهان است و ملت‌های آمریکای لاتین نیز که سال‌ها از سلطه و مداخله آمریکا آسیب دیده‌اند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای تبادل تجربه میان فعالان تبلیغ دینی و فرهنگی است، افزود: هدف از این برنامه‌ها، آشنایی بیشتر با یکدیگر، انتقال تجربه‌ها و یافتن راهکارهایی برای رساندن پیام اسلام و اندیشه‌های امام شهید انقلاب اسلامی به جوانان جهان است.

این روحانی آرژانتینی با اشاره به تجربه کشورهای آمریکای لاتین در مواجهه با سلطه آمریکا اظهار کرد: کشورهای این منطقه از مداخلات خارجی، کودتاها، کشتار مردم و غارت منابع طبیعی آسیب‌های فراوانی دیده‌اند. از این رو، پیام‌هایی که به تبیین سازوکارهای سلطه و ضرورت آگاهی ملت‌ها می‌پردازند، برای مردم این کشورها نیز اهمیت دارد.

جنگ شناختی؛ ابزاری برای مخدوش کردن چهره اسلام

پاز با تأکید بر اینکه تقابل با ملت‌ها تنها به اقدامات نظامی محدود نمی‌شود، گفت: دشمنان در کنار بمباران و ایجاد موانع فیزیکی، از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ نرم نیز برای جلوگیری از آشنایی مردم جهان با جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌های آن و مبانی فکری انقلاب اسلامی استفاده می‌کنند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم برای تبیین پیام امام شهید انقلاب اسلامی، بررسی مفهوم تروریسم، منشأ خشونت و شناخت عاملان واقعی آن است. باید پرسید تروریسم چیست، خشونت از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه کسانی از اقدامات خشونت‌آمیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

این روحانی اهل آرژانتین ادامه داد: محور دیگر، بررسی تلاش‌ها برای تحمیل فرهنگ غربی به دیگر جوامع و محور سوم، دعوت جوانان به مراجعه مستقیم به منابع اصیل اسلامی است تا شناخت آنان از اسلام بر پایه تبلیغات و روایت‌های تحریف‌شده شکل نگیرد.

وی با اشاره به اهمیت مفهوم امت واحده تصریح کرد: حرکت از جامعه اسلامی به سوی تمدن‌سازی اسلامی نیز از موضوعات مهمی است که باید در چارچوب اندیشه‌های امام شهید انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

پاز با اشاره به تحولات فلسطین و افزایش حمایت‌های مردمی از مردم غزه اظهار کرد: مسئله فلسطین موجب شد بسیاری از مردم جهان با واقعیت‌هایی مواجه شوند که پیش‌تر از طریق رسانه‌ها به شکل دیگری برای آنان روایت می‌شد.

وی افزود: امروز جوانانی در کشورهای مختلف، از آمریکا و اروپا تا آمریکای جنوبی و دیگر مناطق جهان، در حمایت از فلسطین به میدان آمده‌اند. برخی از این جوانان در دانشگاه‌ها با برخوردهای انضباطی مواجه شده‌اند یا بازداشت شده‌اند و گروهی نیز با وجود آگاهی از خطرهای مسیر، در حرکت‌های اعتراضی و کاروان‌های کمک‌رسانی به غزه مشارکت کرده‌اند.

این روحانی آرژانتینی با اشاره به حضور افراد با گرایش‌های فکری و اعتقادی متفاوت در این حرکت‌ها گفت: همه کسانی که در حمایت از مردم فلسطین به میدان می‌آیند، الزاماً مسلمان یا حتی معتقد به خدا نیستند، اما برای دفاع از انسان‌های مظلوم و مقابله با بی‌عدالتی تلاش می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که دفاع از مظلومان می‌تواند زمینه‌ای برای همراهی انسان‌هایی با باورهای مختلف باشد.

وی ادامه داد: البته این موضوع به معنای کم‌اهمیت بودن عبادت و نماز نیست، زیرا نماز از ارکان اساسی دین اسلام است، اما دینداری نباید به انجام مناسک فردی محدود شود. عبادت باید در رفتار اجتماعی انسان و مسئولیت‌پذیری او در برابر رنج دیگران نیز نمود پیدا کند.

پاز تصریح کرد: هدف از قیام در برابر ظلم، صرفاً تغییر شرایط سیاسی نیست، بلکه این حرکت باید زمینه شناخت خداوند، گسترش عدالت و تحقق ارزش‌های انسانی را فراهم کند.

مقاومت جمهوری اسلامی؛ پرسشی برای افکار عمومی جهان

وی با اشاره به افزایش توجه برخی جوانان و پژوهشگران خارجی به جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت گفت: امروز افراد بیشتری می‌خواهند بدانند منشأ ایستادگی ایران، لبنان، یمن و فلسطین در برابر فشارهای خارجی چیست و چه اندیشه‌ای به این جریان‌ها قدرت مقاومت داده است.

این روحانی اهل آرژانتین افزود: گاهی تلاش می‌شود حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم صرفاً با سابقه تمدنی ایران توضیح داده شود، اما تمدن‌های بزرگی مانند مصر، هند و چین نیز وجود دارند. بنابراین، برای توضیح این نوع حمایت‌ها باید به عوامل دیگری از جمله مبانی اعتقادی، اخلاقی و انسانی توجه کرد.

وی با اشاره به حمایت ایران از ملت‌هایی با ادیان و گرایش‌های سیاسی متفاوت اظهار کرد: حمایت از مردم مظلوم نباید صرفاً به هم‌کیشان یا هم‌فکران محدود شود. برای نمونه، کمک به مردم ونزوئلا در شرایط فشار آمریکا، با وجود تفاوت‌های اعتقادی و سیاسی، می‌تواند در چارچوب مسئولیت انسانی و حمایت از ملت‌های تحت فشار بررسی شود.

پاز ادامه داد: البته حمایت بیرونی به‌تنهایی کافی نیست و مردم هر جامعه نیز باید برای تغییر شرایط خود اراده و اقدام داشته باشند. در نگاه دینی، بیداری و حرکت خود مردم برای مقابله با ظلم، اهمیت اساسی دارد.

انقلاب اسلامی؛ فراتر از محاسبات مادی

وی با اشاره به تجربه پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن گفت: برای شناخت انقلاب اسلامی، نباید تنها به محاسبات مادی و سیاسی بسنده کرد. امام خمینی(ره) و رهبران انقلاب اسلامی بر نقش ایمان و اراده الهی در این مسیر تأکید داشته‌اند و این موضوع بخشی از مبانی فکری انقلاب را تشکیل می‌دهد.

این روحانی آرژانتینی با اشاره به اهمیت آمادگی علمی، صنعتی و دفاعی کشور افزود: شکل‌گیری توانمندی‌های دفاعی و صنعتی در یک روز اتفاق نمی‌افتد، بلکه حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، تجربه و تلاش است. در کنار این آمادگی‌ها، تربیت نیروهای علمی و تبلیغی نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: تأسیس مراکز علمی و دینی بین‌المللی و تربیت مبلغان از کشورهای مختلف، زمینه‌ای برای انتقال اندیشه‌های اسلامی به جوامع دیگر فراهم کرده است. حضور مبلغان در کشورهای مختلف می‌تواند به معرفی اسلام و پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی کمک کند که درباره جمهوری اسلامی و جریان مقاومت مطرح می‌شود.

پاز با تأکید بر ضرورت فعالیت تبلیغی متناسب با شرایط هر جامعه اظهار کرد: در برخی کشورها، تعداد مسلمانان معیار اصلی ارزیابی فعالیت‌های دینی قرار می‌گیرد، در حالی که باید به کیفیت ارتباط با مردم، میزان اثرگذاری پیام و تغییر نگرش‌ها نیز توجه داشت.

وی افزود: ممکن است فعالیت تبلیغی در یک جامعه از نظر تعداد مخاطبان گسترده نباشد، اما بتواند زمینه گفت‌وگو، شناخت و پرسشگری را فراهم کند. از این رو، نباید اثرگذاری تبلیغ را صرفاً با شاخص‌های کمی سنجید.

این روحانی اهل آرژانتین با اشاره به زمینه‌های مشترک گفت‌وگو میان مسلمانان و مسیحیان بیان کرد: مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، استقلال و مقابله با ظلم می‌توانند زمینه‌ای برای گفت‌وگو میان پیروان ادیان مختلف باشند. برای ارتباط مؤثر با جوامع مسیحی، باید از ظرفیت‌های اعتقادی و مفاهیم آشنا در سنت دینی آنان نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به مفهوم حکومت الهی در تعالیم حضرت عیسی(ع) افزود: در نگاه دینی، حکومت الهی با مفاهیمی مانند آزادی، استقلال، برادری و سعادت انسان ارتباط دارد. این مفاهیم می‌توانند زمینه‌ای برای گفت‌وگو درباره عدالت اجتماعی و مسئولیت انسان در برابر ظلم فراهم کنند.

پاز ادامه داد: از نگاه شیعی، ظهور حضرت مهدی(عج) و همراهی حضرت عیسی(ع) با ایشان، افقی برای تحقق عدالت جهانی ترسیم می‌کند. تبیین این موضوع برای جوامع مسیحی می‌تواند زمینه شناخت بیشتری از باورهای مهدوی و مشترکات اعتقادی دو دین فراهم آورد.

وی تصریح کرد: معرفی اندیشه مهدویت باید به‌گونه‌ای باشد که مخاطبان با مفاهیم اصلی آن، از جمله عدالت، رهایی انسان از سلطه و مقابله با ظلم، آشنا شوند. این گفت‌وگوها می‌تواند زمینه همکاری بیشتر میان انسان‌هایی با باورهای مختلف را فراهم کند.

ضرورت معرفی درست اسلام در رسانه‌های غربی

پاز با اشاره به تجربه حضور در رسانه‌های غربی اظهار کرد: در برخی برنامه‌ها، تلاش می‌شود جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت با برچسب‌هایی مانند تروریسم معرفی شوند، در حالی که فرصت کافی برای توضیح دیدگاه‌های طرف مقابل فراهم نمی‌شود.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که حضور در عرصه رسانه‌ای و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها اهمیت دارد، اما این حضور باید با شناخت دقیق از فضای رسانه‌ای و شیوه‌های طرح بحث همراه باشد. مبلغان و فعالان فرهنگی باید بتوانند با استدلال و ارائه شواهد، به پرسش‌ها پاسخ دهند و از شکل‌گیری تصویرهای نادرست جلوگیری کنند.

این روحانی اهل آرژانتین با تأکید بر اینکه پیام اسلام به یک منطقه جغرافیایی خاص محدود نیست، گفت: رسالت تبلیغی باید همه انسان‌ها را مخاطب قرار دهد. پیام اسلام و دعوت به عدالت، آزادی و مقابله با ظلم، ظرفیت ارتباط با جوامع مختلف را دارد و نباید آن را صرفاً به مسلمانان یا کشورهای اسلامی محدود کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های مشترک در فعالیت‌های تبلیغی اظهار کرد: آشنایی با شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، گفت‌وگو با پیروان ادیان دیگر و معرفی دقیق مبانی فکری اسلام می‌تواند به گسترش این پیام کمک کند. هدف آن است که انسان‌ها با شناخت بیشتر، برای مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان به یکدیگر نزدیک شوند.

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