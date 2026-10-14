به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید عباس شبّر، مسئول ارتباطات جمعیت الوفاق بحرین، در حاشیه کنفرانس «ماورای میله‌های زندان؛ فراتر از محدودیت‌ها» در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با بیان اینکه آنچه امروز در بحرین جریان دارد، هدف قرار دادن یک گروه مذهبی کامل و یکی از اجزای اساسی جامعه این کشور، یعنی شیعیان است، تصریح کرد: اقدامات علیه شیعیان به بازداشت علما محدود نشده، بلکه مؤسسات مذهبی و استادان برجسته حوزه‌های علمیه را نیز دربر گرفته است.

وی با اشاره به بازداشت بیش از ۶۰ نفر از علمای بحرین تأکید کرد: اتهامات مطرح‌شده علیه این علما نادرست است و به‌ویژه اعتقادات مذهبی آنان را هدف قرار داده است. این علما به دلیل باورهای اعتقادی خود با اتهاماتی مواجه شده‌اند که با اصول و موازین بین‌المللی نیز مغایرت دارد.

مسئول ارتباطات جمعیت الوفاق بحرین با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر آنچه در این کشور می‌گذرد، اظهار کرد: متأسفانه سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال این تحولات رضایت‌بخش نیست؛ چراکه این نهادها نیز در برابر وضعیت آزادی دین و اعتقادات مذهبی مسئولیت دارند.

شبّر با درخواست از نهادهای بین‌المللی برای توجه فوری به پرونده علمای بازداشت‌شده بحرین خاطرنشان کرد: این نهادها باید صحت اتهامات مطرح‌شده علیه این علما را بررسی کنند و برای پایان دادن به این وضعیت اقدام جدی انجام دهند.

وی در پایان خواستار آزادی فوری علمای بازداشت‌شده شد و تأکید کرد: اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد ماهیتی اعتقادی دارد و نمی‌توان در برابر آنچه در بحرین رخ می‌دهد و تخلفاتی که آشکار است و جامعه جهانی نیز از آن آگاهی دارد، سکوت کرد.

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