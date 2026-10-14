مسئله زن و خانواده، عرصه تقابل گفتمانی و تمدنی با غرب است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، با اشاره به اهمیت تبیین هویت و حقوق زن در جهان معاصر، اظهار داشت: موضوع هویت و حقوق زنان نباید به برگزاری یک همایش محدود شود، بلکه باید با ایجاد شبکه‌ای بین‌المللی از فعالان حوزه زن و خانواده، زمینه معرفی الگوی نوین زن مسلمان معاصر در سطح جهانی فراهم شود و نشست‌های تخصصی در این زمینه استمرار یابد.

وی در آغاز سخنان خود با ادای احترام به ارواح مطهر شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای رهبر معظم انقلاب، از دست‌اندرکاران برنامه، استادان و طلاب پژوهشگر و اهل قلم از ملیت‌های مختلف قدردانی کرد.

غرب با ابزار حقوق بشر به دنبال تثبیت الگوی سلطه است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه حقوق بشر و حقوق زن در گفتمان معاصر، به نقد آنچه رویکرد سلطه‌جویانه تمدن مادی غرب خواند، پرداخت و گفت: به اعتقاد وی، بخشی از آسیب‌های تاریخی ناشی از حاکمیت این الگو را می‌توان در پدیده استعمار و غارت منابع ملت‌ها مشاهده کرد؛ رویکردی که منافع صاحبان قدرت و ثروت را بر ارزش‌های انسانی مقدم می‌داند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی با اشاره به گستره تاریخی استعمار کشورهای مختلف از سوی قدرت‌های غربی، خاطرنشان کرد: استعمارگران در دوره‌های مختلف، از پرتغال و اسپانیا تا انگلیس، فرانسه، بلژیک و هلند، بخش‌های گسترده‌ای از جهان را تحت سلطه خود قرار دادند و در این میان، هند نمونه‌ای از کشورهایی است که با وجود جمعیت فراوان، سال‌ها تحت سلطه استعمار انگلیس قرار داشت.

وی با بیان اینکه شیوه‌های سلطه‌گری غرب پس از جنگ جهانی دوم تغییر کرد، افزود: قدرت‌های استعماری پس از کاهش امکان استعمار مستقیم، به استفاده از نیروهای وابسته داخلی و ایجاد ساختارهای سیاسی همسو با منافع خود روی آوردند؛ روندی که به گفته وی، در تحولات سیاسی منطقه و تجزیه قلمرو عثمانی نیز قابل بررسی است.

مفهوم‌سازی و نهادسازی؛ ابزارهای نفوذ فرهنگی

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، یکی از ابزارهای اثرگذاری فرهنگی غرب را استفاده از سازوکارهای مفهوم‌سازی، هنجارسازی، قاعده‌سازی و نهادسازی دانست و اظهار داشت: در این چارچوب، مفاهیمی مانند حقوق بشر، حقوق زن، آزادی و دموکراسی بر اساس قرائت مورد نظر قدرت‌های مسلط تعریف می‌شوند و سپس از طریق تدوین قواعد و ایجاد نهادهای بین‌المللی، به ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر دیگر کشورها تبدیل می‌شوند.

وی با انتقاد از آنچه استانداردهای دوگانه در مواجهه غرب با حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کرد، به تحولات فلسطین اشاره کرد و گفت: از نگاه وی، در مواردی که نقض حقوق انسان‌ها با منافع قدرت‌های غربی همسو باشد، واکنش متناسبی به این حوادث نشان داده نمی‌شود؛ در حالی که در برخی پرونده‌های دیگر، ظرفیت گسترده رسانه‌ای و سیاسی برای پیگیری موضوع به کار گرفته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی تأکید کرد: از منظر وی، بررسی رویکردهای غرب در موضوع حقوق زن و حقوق بشر باید با توجه به مبانی فکری، منافع سیاسی و نحوه اجرای این مفاهیم در عرصه بین‌المللی صورت گیرد.

کشف حجاب اجباری؛ نمونه‌ای از تحمیل الگوهای فرهنگی

عضو مجلس خبرگان رهبری، تحمیل الگوهای فرهنگی غربی را از چالش‌های هویتی زنان مسلمان دانست و با اشاره به تجربه برخی کشورهای اسلامی در دوره حاکمیت جریان‌های لائیک، اظهار داشت: در مقاطعی از تاریخ معاصر، زنان مسلمان به دلیل پایبندی به حجاب از برخی حقوق اجتماعی، از جمله حق تحصیل، محروم شدند.

وی با اشاره به سیاست‌های فرهنگی دوره رضاخان و تأثیرپذیری او از الگوی آتاترک، قانون کشف حجاب اجباری را نمونه‌ای از مداخله حکومت در انتخاب پوشش زنان برشمرد و تصریح کرد: به اعتقاد وی، میان ادبیات رایج درباره آزادی زنان و برخوردهای صورت‌گرفته با زنان محجبه در برخی جوامع، تناقض‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه افزود: هنگامی که زن مسلمان به دلیل انتخاب پوشش دینی از تحصیل یا حضور اجتماعی محروم می‌شود، این پرسش مطرح است که معیار واقعی آزادی و حقوق زنان چیست و چرا در برخی موارد، محدودیت علیه پوشش دینی با عنوان ضابطه قانونی توجیه می‌شود.

انقلاب اسلامی؛ ارائه‌دهنده گفتمانی متفاوت در عرصه تمدنی

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی با تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در تحولات فکری و تمدنی جهان، اظهار داشت: از دیدگاه وی، انقلاب اسلامی گفتمانی متفاوت در برابر الگوی سلطه‌جویانه غرب ارائه کرده است و مسئله حقوق زن یکی از عرصه‌های مهم این تقابل فکری و تمدنی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اختلاف جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی را نمی‌توان صرفاً به موضوعاتی مانند اقتصاد و منابع انرژی محدود کرد، خاطرنشان کرد: این اختلاف، از نگاه وی، ریشه در مبانی فکری، فرهنگی و تمدنی دارد و موضوع زن و خانواده نیز در کانون این مواجهه قرار گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت ارائه الگوی بومی و دینی در حوزه زن و خانواده، تأکید کرد: تبیین مبانی فکری اسلام درباره جایگاه زن و نقش اجتماعی او، نیازمند فعالیت علمی مستمر و حضور مؤثر اندیشمندان و پژوهشگران در عرصه بین‌المللی است.

ضرورت روایتگری بین‌المللی از جایگاه زن مسلمان

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه در پایان با تأکید بر ضرورت بازخوانی انتقادی عملکرد تمدن غرب در حوزه زن و خانواده، اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه آموزش، رشد علمی و نقش‌آفرینی اجتماعی زنان در ایران حاصل شده است که باید به‌درستی تبیین شود.

وی مسئولیت فعالان و دلسوزان انقلاب اسلامی در سراسر جهان را روایتگری دقیق و اصیل از اسلام ناب محمدی(ص) دانست و خاطرنشان کرد: معرفی الگوی زن مسلمان معاصر و تبیین مبانی اسلامی درباره هویت، حقوق و جایگاه اجتماعی زنان، نیازمند هم‌افزایی علمی و فرهنگی و استمرار ارتباط میان فعالان این عرصه در سطح بین‌المللی است.

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