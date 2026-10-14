پادکست ابنا | حضرت زینب به روایت امام علی علیهم السلام؛ دختر من...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «روزی زنانِ شهر نزد من آمدند و درخواست کردند که کسی را برایشان بگذارم تا قرآن و معارفِ دین را یادشان بدهد. و چه کسی شایسته‌تر از دخترِ فاطمه؟ یک روز که از کنارِ درِ اتاق رد می‌شدم شنیدم که زینب داشت «کهیعص» را تفسیر می‌کرد. گفتم: «دخترم آیا می‌دانی این حروف، رازی بزرگ‌تر در دلِ خود دارند؟ در این حروف رمزی است از آینده‌ی تو...» قسمت ششم این مجموعه هشت قسمتی را بشنوید.