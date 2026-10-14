به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری، رئیس مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی المصطفی و رئیس همایش بین‌المللی «چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی»، در آیین اختتامیه این همایش، با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران، به‌ویژه دکتر احمدی میانجی، و تبریک پیشاپیش ولادت حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، اظهار داشت: این همایش با همکاری و هم‌افزایی بیش از ۳۰ مرکز علمی، مشارکت پژوهشگرانی از ۲۴ ملیت، برگزاری ۲۵ نشست تخصصی و دریافت ۳۶۵ مقاله علمی به کار خود پایان می‌دهد؛ اما این اختتامیه باید سرآغاز حرکتی علمی و تمدنی در عرصه بین‌المللی باشد.

وی با اشاره به بحران هویت و پوچ‌گرایی در جهان معاصر، خاطرنشان کرد: در شرایطی که انسان امروز با پرسش‌های جدی درباره معنا و هدف زندگی مواجه است، بازخوانی سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) می‌تواند افق تازه‌ای برای درک معنا، زیبایی و کمال انسانی بگشاید؛ چراکه زندگی در پرتو مکتب فاطمی، معنایی عمیق و جهت‌گیری الهی پیدا می‌کند.

حضرت زهرا(س)؛ الگوی انسان کامل و مسیر بندگی خدا

رئیس مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی المصطفی با تبیین فضائل و کرامت والای حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، خاطره‌ای از تعظیم و دو زانو نشستن علامه امینی(ره) هنگام شنیدن نام مبارک آن حضرت نقل کرد و اظهار داشت: حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) جلوه تمام‌نمای انسان کامل و الگویی والا در مسیر بندگی خداوند هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه(س) در معارف اهل‌بیت(ع)، افزود: بر اساس تعابیر نقل‌شده از امیرالمؤمنین(ع)، آن حضرت بهترین یاور در مسیر اطاعت و بندگی خداوند بودند و در توقیع شریف امام زمان(عج) نیز از حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان الگویی شایسته یاد شده است.

وی تأکید کرد: معرفی ابعاد شخصیتی و سیره حضرت زهرا(س) می‌تواند زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر جایگاه زن در اسلام و تبیین الگویی مبتنی بر کرامت انسانی، معنویت و کمال باشد.

نقد رویکردهای فمینیستی از منظر هویت زن مسلمان

رئیس همایش بین‌المللی «چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی» با انتقاد از برخی رویکردهای فمینیستی، اظهار داشت: از نگاه وی، بحران‌های معاصر در حوزه هویت زن و تضعیف نهاد خانواده، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و بررسی این مسائل نیازمند بازنگری در مبانی فکری و فرهنگی حاکم بر جوامع است.

وی افزود: به اعتقاد وی، برخی قرائت‌های فمینیستی، موفقیت زن را به میزان شباهت او به مردان وابسته می‌دانند و از این طریق، کرامت و هویت مستقل زن را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که در گفتمان اسلامی، زن از کرامت ذاتی برخوردار است و می‌تواند در مسیر کمال انسانی و قرب الهی به جایگاهی والا دست یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری با اشاره به تعبیر زن به‌عنوان «ریحانه» در ادبیات اسلامی، خاطرنشان کرد: تبیین جایگاه زن در اسلام باید با تأکید بر کرامت انسانی، ظرفیت‌های معنوی و نقش او در خانواده و جامعه صورت گیرد.

ضرورت بین‌المللی‌سازی پیام الگوی فاطمی

وی با تأکید بر لزوم رساندن پیام همایش به مخاطبان جهانی تصریح کرد: هدف اصلی این رویداد، تبیین جایگاه والای زن در اسلام، تأکید بر امکان کمال‌یابی زن و مرد در مسیر بندگی خداوند، نقد دیدگاه‌های ناسازگار با مبانی اسلامی و ارائه پیام اسلام به جامعه جهانی بوده است.

رئیس همایش افزود: دستاوردهای این رویداد نباید به مقالات و نشست‌های برگزارشده محدود بماند، بلکه لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ارتباطات بین‌المللی، پیام آن به گوش انسان‌های حقیقت‌جو و جوامع مختلف در سراسر جهان برسد.

تأکید بر تقویت رویکرد پژوهش‌محور در مؤسسه المصطفی

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به افق پیش‌روی مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی المصطفی و قدردانی از نگاه علمی، عقلانیت و درایت آیت‌الله دکتر عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، بر ضرورت تقویت رویکرد پژوهش‌محور در فعالیت‌های این مؤسسه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این مؤسسه باید بیش از گذشته بر پژوهش‌های عمیق و اصیل متمرکز شود و جایگاه پژوهشی خود را ارتقا دهد؛ چراکه پژوهش‌های باکیفیت می‌توانند زمینه جذب نخبگان، نویسندگان و اندیشمندان برجسته جهان و گسترش تعاملات علمی و آموزشی اثربخش در سطح بین‌المللی را فراهم کنند.

رئیس همایش در پایان خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت‌های علمی، توسعه پژوهش‌های بنیادین و تقویت ارتباط با مراکز علمی جهان، زمینه معرفی مؤثرتر الگوی فاطمی و تبیین دیدگاه اسلام درباره هویت و جایگاه زن مسلمان معاصر را فراهم خواهد کرد.

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