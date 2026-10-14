به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی «چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر و الگوی فاطمی»، با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد علمی، اظهار داشت که طراحی این همایش به سه تا چهار سال پیش و دوران مسئولیت وی در مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت بازمی‌گردد؛ زمانی که ضرورت پاسخ‌گویی علمی به پرسش‌ها و چالش‌های هویتی مربوط به شخصیت و جایگاه زن در جوامع مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در مراحل اولیه طراحی همایش، چهار پرسش کلیدی تدوین شد تا این رویداد و برنامه‌های علمی آینده بتوانند به‌صورت گام‌به‌گام، پاسخ‌هایی دقیق و جامع به مسائل و چالش‌های مطرح در این حوزه ارائه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی میانجی با تقدیر از نقش محوری مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تولید محتوای علمی همایش، تصریح کرد: بخش مهمی از محتوای علمی و زمینه‌های شکل‌گیری این رویداد، حاصل تلاش‌های گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی و مدرسه عالی علوم انسانی بوده است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی المصطفی، خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته و پس از واگذاری این مسئولیت، پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی ایشان برای برگزاری شایسته همایش، نقش مؤثری در تحقق این رویداد بین‌المللی داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در پایان، ضمن تشکر از همکاران مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی المصطفی، از حمایت‌های ریاست جامعةالمصطفی العالمیه قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های مستمر، بی‌دریغ و همه‌جانبه آیت‌الله دکتر عباسی، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در برگزاری و موفقیت این همایش بین‌المللی داشته است.

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