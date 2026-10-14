دوازدهمین کنگره شعر عاشورایی افغانستان در بلخ به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوازدهمین کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان «واژه‌های تشنه»، با حضور سید سکندر حسینی بامداد، رئیس انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان، جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و علاقه‌مندان ادبیات دینی در مزارشریف به کار خود پایان داد.

این کنگره با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا، گسترش شعر و ادبیات دینی و حمایت از استعدادهای ادبی، هر سال از سوی انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان برگزار می‌شود.

سید سکندر حسینی بامداد در این مراسم با اشاره به پیشینه این کنگره گفت که «واژه‌های تشنه» طی ۱۲ سال فعالیت مستمر، در نقاط مختلف افغانستان و حتی خارج از این کشور برگزار شده است. به گفته وی، تولید آثار ادبی در حوزه اعتقادات دینی، به‌ویژه فرهنگ عاشورا، از مهم‌ترین اهداف این انجمن و کنگره به شمار می‌رود.

وی همچنین از گسترش استقبال شاعران از ادبیات عاشورایی خبر داد و افزود که انتشار فراخوان این کنگره در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، زمینه توجه بیشتر شاعران افغانستان به این حوزه را فراهم کرده است.

رئیس انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان، تولید آثار داستانی با موضوع عاشورا را از دیگر اهداف این رویداد دانست و گفت تاکنون دو مجموعه داستان عاشورایی با عنوان‌های «حلوای سرخ» و «گام‌های تشنه» از میان آثار راه‌یافته به مرحله نهایی کنگره منتشر شده است.

در ادامه این مراسم، شماری از شاعران به شعرخوانی پرداختند و برنامه با مداحی سید رضا حسینی ادامه یافت.

در بخش پایانی نیز برگزیدگان و تقدیرشدگان دوره‌های یازدهم و دوازدهم معرفی شدند. نتایج دو دوره به‌صورت هم‌زمان اعلام شد؛ زیرا اختتامیه دوره یازدهم به دلیل برخی مشکلات از سوی حکومت طالبان به تعویق افتاده بود.

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