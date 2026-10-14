 ولایت فقیه، مبنای اعتقادی مقاومت در منظومه فکری شهید نصرالله بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهاشم الحیدری، دبیرکل جنبش عهدالله عراق، در پیش‌نشست علمی همایش «منظومه فکری و جهادی شهید سیدحسن نصرالله» با عنوان «شهید سیدحسن نصرالله، اسوه مقاومت و ظلم‌ستیزی» که در سالن همایش مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، به تبیین جایگاه ولایت فقیه در منظومه فکری شهید سیدحسن نصرالله پرداخت و تأکید کرد: دفاع از ولایت فقیه، برای شهید نصرالله صرفاً یک موضع سیاسی نبود، بلکه ریشه در باورهای عمیق دینی و اعتقادی او داشت.

ولایت فقیه؛ رکن اعتقادی اندیشه شهید نصرالله

وی با اشاره به عشق و ارادت عمیق شهید سیدحسن نصرالله به ولایت فقیه و ولی فقیه زمان، اظهار داشت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان، دفاع آشکار و بی‌پرده از این اصل بود؛ به‌گونه‌ای که طی بیش از پانزده سال، بارها بر ضرورت ایستادگی در این مسیر تأکید می‌کرد و معتقد بود حتی در شرایطی که جان انسان در معرض خطر قرار گیرد، نباید از دفاع از ولایت فقیه دست کشید.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق افزود: شهید نصرالله، ولایت فقیه را مسئله‌ای شخص‌محور نمی‌دانست، بلکه آن را جلوه‌ای از ولایت دین و حاکمیت الهی تلقی می‌کرد. از نگاه او، این موضوع در مبانی اعتقادی اسلام ریشه داشت و لازم بود برای جامعه و به‌ویژه مسلمانانی که شناخت کافی از آن نداشتند، به‌درستی تبیین شود.

الحیدری خاطرنشان کرد: شهید سیدحسن نصرالله بر معرفی روشن و قابل‌فهم مفهوم ولایت فقیه تأکید داشت و معتقد بود این اصل باید با زبانی ساده و متناسب با فهم مخاطبان توضیح داده شود تا ابعاد اعتقادی و دینی آن به‌درستی شناخته شود.

مشروعیت مقاومت از ولایت سرچشمه می‌گرفت

وی با بیان اینکه شهید نصرالله ولایت فقیه را مبنای اعتقادی و دینی مقاومت می‌دانست، تصریح کرد: از نگاه ایشان، مشروعیت مقاومت نیز از همین مبنا سرچشمه می‌گرفت و دفاع از ولایت، بخشی جدایی‌ناپذیر از وظیفه دینی و اعتقادی به شمار می‌آمد.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق ادامه داد: برای شناخت درست مسیر مقاومت، باید مبانی اعتقادی آن را شناخت و تبیین کرد. بر همین اساس، شهید نصرالله دفاع از ولایت فقیه را موضوعی حاشیه‌ای یا صرفاً سیاسی نمی‌دانست، بلکه آن را از ارکان اساسی اندیشه و حرکت مقاومت به شمار می‌آورد.

ارادت عمیق شهید نصرالله به امام خامنه‌ای شهید

الحیدری در ادامه با اشاره به عمق ایمان و اطاعت شهید سیدحسن نصرالله از امام خامنه‌ای شهید، اظهار داشت: رابطه اعتقادی ایشان با رهبر شهید انقلاب اسلامی، فراتر از ملاحظات سیاسی و روابط معمول بود و بر باور عمیق دینی استوار بود.

وی افزود: شهید نصرالله، رهبر شهید انقلاب اسلامی را نایب امام زمان(عج) می‌دانست و در رفتار و مواضع خود، این اعتقاد را آشکار می‌کرد. ارادت او به اندازه‌ای بود که بارها از شدت دلبستگی خود به ایشان سخن می‌گفت.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق با نقل سخنی از شهید نصرالله درباره میزان علاقه‌اش به رهبر شهید انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: سیدحسن نصرالله می‌گفت: «هر روز چندین بار دعا می‌کنم که خدا باقی عمر مرا بگیرد و به حضرت آقا بدهد.»

وی تأکید کرد: این تعبیر، بیانگر عمق پیوند اعتقادی شهید نصرالله با ولایت فقیه و جایگاه ویژه آن در سلوک شخصی و سیاسی او بود؛ پیوندی که در مواضع، تصمیم‌ها و شیوه رهبری وی نیز نمود داشت.

«تو را تنها نخواهیم گذاشت»؛ عهد عاشورایی شهید نصرالله

الحیدری با اشاره به مواضع شهید سیدحسن نصرالله در مراسم عاشورا گفت: ایشان هر سال در شب عاشورا و روز عاشورا، در جمع مردم بیروت بر عهد و پیمان خود با امام خامنه‌ای تأکید می‌کرد.

وی افزود: شهید نصرالله برای بیان این وفاداری، از سخنان یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا الهام می‌گرفت؛ همان یارانی که اعلام کردند اگر بارها کشته شوند و دوباره حیات یابند، دست از یاری امام خود برنخواهند داشت.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق ادامه داد: شهید نصرالله در مراسم عاشورا این عبارت را تکرار می‌کرد: «ما ترکناک یا بن الحسین، ایها الامام الخامنئی»؛ یعنی «ای فرزند حسین(ع)، ای امام خامنه‌ای، تو را تنها نخواهیم گذاشت».

وی خاطرنشان کرد: تکرار این عبارت در مراسم عاشورا، نشان‌دهنده جایگاه وفاداری به ولایت فقیه در منظومه فکری شهید نصرالله و پیوند اعتقادی او با رهبری جمهوری اسلامی ایران بود.

فرهنگ؛ پایه و اساس فعالیت‌های مقاومت

الحیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام ویژه شهید سیدحسن نصرالله به فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: ایشان فرهنگ را پایه و اساس همه فعالیت‌ها می‌دانست و بر استمرار آن حتی در شرایط درگیری و بحران تأکید داشت.

وی افزود: از نگاه شهید نصرالله، فعالیت فرهنگی نباید به دوران آرامش محدود شود؛ زیرا فرهنگ، زمینه انتقال باورها و ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند. ایمان، اعتقاد به ولایت و توجه به آخرت باید در میان نسل‌های مختلف زنده بماند و یکی از راه‌های تحقق این هدف، استمرار فعالیت‌های فرهنگی است.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق با اشاره به تأثیر این رویکرد بر اعضای حزب‌الله تصریح کرد: بخشی از باورهای مستحکم اعضای حزب‌الله، ریشه در نگاه عمیق شهید نصرالله به مسائل اعتقادی، ولایت فقیه و ضرورت فعالیت‌های فرهنگی دارد.

وی عشق به ولایت فقیه و ولی فقیه زمان را از ویژگی‌های برجسته شهید نصرالله دانست و گفت: این اعتقاد تنها در سخنان و مواضع او خلاصه نمی‌شد، بلکه در سیره عملی، شیوه رهبری و توجه به تربیت اعتقادی و فرهنگی نیروهای مقاومت نیز نمود داشت.

روایت الحیدری از دفاع شهید نصرالله از دستاوردهای جمهوری اسلامی

دبیرکل جنبش عهدالله عراق در ادامه به سخنرانی شهید سیدحسن نصرالله در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اشاره کرد و گفت: شهید نصرالله در آن سال سخنرانی مهمی درباره پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ایراد کرد.

وی با اشاره به دیدار خود با شهید نصرالله در بیروت، حدود دو تا سه هفته پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، اظهار داشت: ایشان در آن دیدار از قصد خود برای سخنرانی درباره پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران تحت هدایت و رهبری ولایت فقیه سخن گفت.

الحیدری افزود: شهید نصرالله در آن سخنرانی حدود یک ساعت و نیم درباره پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و ابعاد مختلف پیشرفت کشور را مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر اینکه دفاع شهید نصرالله از جمهوری اسلامی ایران برخاسته از باور و شجاعت او بود، خطاب به مردم ایران گفت: شهید نصرالله با وجود فشارهای فراوان، با شجاعت و صراحت از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن سخن می‌گفت و از نظامی دفاع می‌کرد که در شرایط محاصره و فشار توانسته بود به پیشرفت‌های بسیاری دست یابد.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق با اشاره به ظرفیت‌های معنوی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: گاهی برخی افراد در داخل کشور آن‌گونه که شایسته است، قدر نظام جمهوری اسلامی، دستاوردهای آن و جایگاه رهبری را نمی‌دانند؛ در حالی که توجه به این ظرفیت‌ها و شناخت مسیر طی‌شده، اهمیت فراوانی دارد.

الحیدری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مواضع و عملکرد شهید سیدحسن نصرالله در دفاع از جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: مواضع ایشان نشان می‌دهد که با وجود فشارها و محدودیت‌ها، از پیشرفت‌های ایران تحت هدایت ولایت فقیه سخن می‌گفت و از این دستاوردها دفاع می‌کرد.

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