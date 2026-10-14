به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرتضی کرامتی در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره علمی‌پژوهشی «بانوی کرامت» که در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، با تبریک میلاد عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، آن حضرت را مظهر پیوند حیا، اندیشه، ایمان و جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: حضرت زینب(س) با عقلانیت، علم و خطبه‌های دشمن‌شکن، حقیقت را در تاریخ جاودانه کردند.

وی افزود: امروز بانوان طلبه و پژوهشگر، رهروان راستین مکتب حضرت زینب(س) هستند و می‌توانند با تکیه بر اندیشه عمیق، ایمان و توان علمی خود، در عرصه تبیین حقایق و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری جامعه نقش‌آفرینی کنند.

جشنواره بانوی کرامت؛ از یک فراخوان تا هویت علمی

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به پیشینه این جشنواره گفت: ریشه‌های این حرکت علمی به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که فعالیت آن در سال ۱۳۸۰ با فراخوان دستاوردهای پژوهشی آغاز شد و امروز به مرحله بلوغ و ثبات راهبردی رسیده است.

کرامتی با بیان اینکه جشنواره بانوی کرامت دیگر صرفاً یک فراخوان مقطعی نیست، تصریح کرد: این جشنواره به شناسنامه هویت علمی و نماد خداباوری حوزه‌های علمیه خواهران تبدیل شده است و گستردگی آثار و مشارکت پژوهشگران، بیانگر ظرفیت علمی بانوان طلبه است.

وی با ارائه آماری از آثار رسیده به هجدهمین دوره جشنواره اظهار کرد: در این دوره، ۵ هزار و ۷۰۷ اثر از سوی ۴ هزار و ۱۷۶ طلبه در شش قالب دریافت شد که نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی و پژوهشی بانوان طلبه است.

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: آثار دریافتی از ۱۶ استان کشور، تنوع جغرافیایی برگزیدگان و گستردگی مشارکت پژوهشگران، نشانه دیگری از باروری ظرفیت‌های علمی و اشتیاق پژوهشی در میان بانوان طلبه است.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی آثار خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ اثر مورد ارزیابی قرار گرفت و ۴۰ اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافتند که از میان آنها، ۳۰ اثر به‌عنوان اثر برگزیده و ۱۰ اثر شایسته تقدیر انتخاب شدند.

حمایت از برگزیدگان پس از اختتامیه ادامه دارد

کرامتی با تأکید بر اینکه اختتامیه جشنواره پایان مسیر حمایت از پژوهشگران نیست، گفت: تقدیر و تکریم از صاحبان آثار، با برگزاری این مراسم به پایان نمی‌رسد و حمایت‌های ویژه‌ای برای تقویت فعالیت علمی برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی به‌روزرسانی اطلاعات برگزیدگان در سامانه نجم و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی آنان از امتیازات و ظرفیت‌های این سامانه را از جمله اقدامات حمایتی برشمرد.

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: به‌کارگیری طلاب مجرب و باسابقه به‌عنوان ارزیابان علمی در دوره‌های آینده جشنواره‌ها و همایش‌ها، زمینه‌سازی و حمایت از برگزاری کرسی‌های علمی‌ترویجی و معرفی برگزیدگان متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی آنان برای همکاری‌های علمی‌پژوهشی با مدارس علمی، هسته‌های پژوهشی و دیگر ارکان وابسته، از دیگر برنامه‌های حمایتی است.

تجلیل از فعالان و ارزیابان علمی جشنواره

وی با اشاره به دیگر بخش‌های آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره بانوی کرامت اظهار کرد: در این دوره، علاوه بر طلاب و استادان دارای آثار برتر، از معاونان پژوهش مدرسه و استان برتر و داوران نمونه نیز تجلیل می‌شود.

کرامتی خاطرنشان کرد: داوران نمونه از میان ۲۳۷ ارزیاب استانی و کشوری انتخاب شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت نقش ارزیابان علمی در ارتقای کیفیت جشنواره و شناسایی آثار ارزشمند پژوهشی را نشان می‌دهد.

عهد بانوان پژوهشگر با حضرت زینب(س) برای استمرار جهاد تبیین

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و دینی بانوان پژوهشگر گفت: با حضرت زینب(س) عهد و پیمان می‌بندیم که این قلم‌ها را در مسیر جهاد تبیین هرگز بر زمین نگذاریم.

وی خطاب به بانوان طلبه و پژوهشگر تأکید کرد: جامعه امروز تشنه منطق عفیف و اندیشه عمیق شماست و انتظار می‌رود بانوان پژوهشگر با بهره‌گیری از توان علمی، قلم و اندیشه خود، در تبیین حقیقت و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری جامعه حضوری مؤثر و مستمر داشته باشند.

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