به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریحانه حقانی در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره علمی‌پژوهشی «بانوی کرامت» که در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، به بیان ابعاد شخصیتی و سیره شهید مهدوی کلاته پرداخت و اظهار کرد: این شهید والامقام، اسوه اخلاق و تقوا بود و در زندگی فردی و اجتماعی خود به ارزش‌های دینی پایبندی ویژه‌ای داشت.

شهید مهدوی خانواده را برای شهادت آماده می‌کرد

وی با اشاره به اینکه شهید مهدوی کلاته همواره خانواده خود را برای سرنوشت و شهادت احتمالی‌اش آماده می‌کرد، گفت: ایشان مانند شهدای بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله، نسبت به شهادت خود آگاهی و آمادگی داشت.

همسر شهید مهدوی کلاته افزود: در آخرین شبی که ایشان در کنار خانواده حضور داشتند، اعضای خانواده را دور هم جمع کردند و به معاشرت، گفت‌وگو و طلب حلالیت پرداختند.

حقانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی این شهید، ولایت‌پذیری را از شاخصه‌های مهم شخصیت او دانست و اظهار کرد: انس با قرآن کریم و استمرار تهجد نیز از ویژگی‌های برجسته شهید مهدوی کلاته بود.

مناجات شبانه؛ حتی در روزهای مسئولیت سنگین

وی با بیان اینکه شهید مهدوی کلاته با وجود مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و ساعات کاری طولانی، ارتباط معنوی خود را با خداوند حفظ می‌کرد، گفت: ایشان هر شب را به مناجات، تضرع و قرائت دعای ابوحمزه ثمالی اختصاص می‌داد و در روزهای فتنه و آشوب، بر میزان تهجد و توجه معنوی خود می‌افزود.

همسر شهید مهدوی کلاته ادامه داد: ایشان تفسیری جامع از قرآن کریم را با خط خود نگاشته بود و انس با قرآن را وظیفه‌ای جدی و رسالتی مهم برای یک طلبه می‌دانست.

حقانی با تأکید بر ضرورت انتقال سیره شهدا به نسل جوان خاطرنشان کرد: سیره شهدا در آداب فردی، اجتماعی و خانوادگی باید الگوی ما باشد و لازم است این ویژگی‌ها را به نسل جوان منتقل کنیم؛ چراکه شهدا برای رسیدن به مقام شهادت تلاش و مجاهدت کردند و در نهایت، مزد مجاهدت خود را دریافت کردند.

روایت همسر شهید از آخرین شب‌ها و لحظه دیدار با پیکر شهید

وی با بیان احساس خود از زندگی در کنار شهید مهدوی کلاته اظهار کرد: افتخار می‌کنم که در کنار کسی زندگی کردم که با زبان روزه به دست شقی‌ترین افراد به شهادت رسید؛ در عین حال، حسرت می‌خورم که چرا در کنار ایشان به شهادت نرسیدم.

همسر شهید مهدوی کلاته با اشاره به حوادث شنبه‌شب ۹ اسفند گفت: آن شب برای ما یکی از سخت‌ترین لحظات بود؛ چراکه خبر دو داغ بزرگ را شنیدیم. در کنار این مصیبت، با رفتارهایی از سوی برخی افراد مواجه شدیم که به گفته وی، با شادی در آن شب، رنج خانواده‌های داغدار را دوچندان کردند. در آن شرایط، تنها به حضرت زینب(س) توسل پیدا کردیم.

حقانی با اشاره به دشواری‌های سه روز پس از انفجار و سرگردانی خانواده برای یافتن پیکر شهید، لحظه دیدار با پیکر او را چنین توصیف کرد: با وجود آثار جراحات شدید بر پیکر شهید، لبخندی عمیق بر لبان ایشان دیده می‌شد و دست راستشان روی سینه قرار داشت؛ گویی در لحظه رسیدن به معشوق، در اوج شادی و آرامش بودند.

بانوان طلبه، دغدغه‌مند مسائل کشور باشند

استاد حوزه علمیه خواهران در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و علمی بانوان طلبه و پژوهشگر گفت: باید برای حل مسائل کشور دغدغه‌مند باشیم و وظیفه زینب‌گونه خود را به‌درستی انجام دهیم.

وی افزود: بانوان طلبه و پژوهشگر با الگوگیری از سیره حضرت زینب(س) و شهدا، می‌توانند در مسیر تبیین حقیقت، پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان نقش‌آفرینی کنند.

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