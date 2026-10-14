به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله نجم‌الدین مروجی‌طبسی در پیش‌نشست علمی همایش «منظومه فکری و جهادی شهید سیدحسن نصرالله» با عنوان «شهید سیدحسن نصرالله، اسوه مقاومت و ظلم‌ستیزی» که در سالن همایش مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به مسئولیت اهل قلم و اندیشه در معرفی این شهید اظهار کرد: کسانی که در عرصه نویسندگی، بیان، پژوهش و فضای مجازی فعالیت دارند، باید از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود برای معرفی شخصیت شهید سیدحسن نصرالله و تبیین خدمات او استفاده کنند.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای جلوگیری از انتشار پیام جبهه مقاومت افزود: در شرایطی که با سانسور رسانه‌ای و تلاش برای جلوگیری از رسیدن صدای حق‌طلبی به گوش جهانیان مواجه هستیم، نقش اهل قلم و فعالان رسانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردم به دنبال شناخت حقیقت و آگاهی از تحولات جهان هستند، تصریح کرد: نباید اجازه داد حقایق مربوط به شخصیت و خدمات شهید سیدحسن نصرالله در میان فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، رسانه‌ای و ارتباطی، ابعاد مختلف شخصیت او را برای مخاطبان در کشورهای گوناگون تبیین کرد.

شهید نصرالله؛ شخصیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی

آیت‌الله طبسی با اشاره به خاطره‌ای از یکی از زائران در مکه مکرمه گفت: فردی از یمن به من گفت که اهل سنت است، اما تصویر شهید سیدحسن نصرالله را در خانه خود دارد و به این موضوع افتخار می‌کند که این سید را رهبر خود می‌داند.

وی این خاطره را نمونه‌ای از تأثیرگذاری شخصیت شهید نصرالله فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی دانست و افزود: برای شناخت جایگاه این شخصیت باید تاریخ لبنان و تحولات مرتبط با حزب‌الله را به‌دقت مطالعه کرد؛ زیرا فعالیت‌های او بر تحولات لبنان و معادلات منطقه‌ای تأثیر گذاشت.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: شهید سیدحسن نصرالله توانست با ایستادگی در برابر این رژیم، تصویر متفاوتی از آسیب‌پذیری آن به نمایش بگذارد و تأثیر این ایستادگی به رژیم صهیونیستی محدود نماند، بلکه قدرت‌های حامی آن را نیز تحت تأثیر قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیشینه تاریخی جریان مقاومت خاطرنشان کرد: در بررسی تحولات لبنان نباید خدمات شخصیت‌هایی همچون شهید اول، شهید ثانی، علامه شرف‌الدین و امام موسی صدر را نادیده گرفت. هرکدام از این بزرگان در دوره خود خدمات ارزشمندی ارائه کردند؛ با این حال، تحولات شکل‌گرفته در دوران فعالیت شهید سیدحسن نصرالله ابعاد گسترده‌ای یافت و در سطح منطقه و جهان مورد توجه قرار گرفت.

ضرورت تدوین دانشنامه جامع شهید سیدحسن نصرالله

آیت‌الله طبسی با تأکید بر مسئولیت فرهنگی و رسانه‌ای نخبگان اظهار کرد: هرکس می‌تواند از زاویه‌ای به معرفی شهید نصرالله بپردازد؛ یک نفر خدمات او به اسلام را بررسی کند، دیگری نقش وی در تقویت جایگاه تشیع را تبیین کند و پژوهشگری دیگر ابعاد علمی، معنوی، اخلاقی و مبارزاتی شخصیت او را مورد مطالعه قرار دهد.

وی افزود: مجموعه این تلاش‌ها می‌تواند تصویری جامع‌تر از شخصیت شهید نصرالله در اختیار مردم قرار دهد و زمینه آشنایی نسل‌های آینده با اندیشه‌ها و خدمات او را فراهم کند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار نباید به یک زبان یا منطقه محدود شود، تصریح کرد: باید از ظرفیت ترجمه آثار، انتشار مطالب مستند و ابزارهای ارتباطی جدید استفاده کرد تا این محتوا به مخاطبان کشورهای مختلف برسد. حتی کسانی که امکان انتشار مطلب با نام خود را ندارند، می‌توانند با ترجمه و بازنشر محتوای مفید در این مسیر مشارکت کنند.

وی همچنین بر ضرورت تدوین دانشنامه‌ای جامع درباره شخصیت، اندیشه، فعالیت‌ها و خدمات شهید سیدحسن نصرالله تأکید کرد و گفت: مسئولان فرهنگی و علمی باید زمینه گردآوری و تنظیم مستندات مربوط به این شخصیت را فراهم کنند تا میراث فکری و عملی او به‌صورت منظم برای نسل‌های آینده حفظ شود.

اخلاص و تلاش علمی؛ از ویژگی‌های برجسته شهید نصرالله

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارتباطات علمی چندین‌ساله‌اش با شهید سیدحسن نصرالله، اخلاص، جدیت، تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیری را از ویژگی‌های برجسته این شهید برشمرد.

وی با نقل خاطره‌ای از دیدارهای علمی خود اظهار کرد: گاهی در ایام محرم، شهید نصرالله پس از سخنرانی و منبر، با وجود خستگی ناشی از فعالیت‌های روزانه، برای دیدار و گفت‌وگوی علمی وقت می‌گذاشت. در یکی از این دیدارها که حدود ساعت ۹ شب آغاز شد، گفت‌وگوی ما تا ساعت‌ها ادامه پیدا کرد.

آیت‌الله طبسی افزود: در آن دیدار از ایشان پرسیدم با وجود این همه فعالیت و مسئولیت، چگونه می‌توانند به کار ادامه دهند؟ ایشان پاسخ دادند که منتظر چنین شب‌هایی بوده‌اند و برای این دیدارها و بحث‌های علمی، به‌ویژه مباحث مهدویت، اشتیاق داشته‌اند.

وی این خاطره را نشان‌دهنده اهمیت مطالعه و گفت‌وگوی علمی در زندگی شهید نصرالله دانست و خاطرنشان کرد: ایشان با وجود مسئولیت‌های سنگین و مواجهه مستمر با تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی، از فعالیت‌های علمی و مطالعاتی غافل نمی‌شد و برای افزایش دانش و آگاهی خود وقت اختصاص می‌داد.

دو درخواست علمی شهید نصرالله درباره مهدویت

آیت‌الله طبسی با اشاره به مطالعات گسترده شهید سیدحسن نصرالله در حوزه مهدویت اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که ایشان به‌صورت جدی دنبال می‌کرد، مباحث مهدوی بود؛ موضوعی که با توجه به مسئولیت‌های گسترده و حضور ایشان در خط مقدم جبهه مقاومت، توجه ویژه او به آن قابل تأمل است.

وی با اشاره به کتاب «اصحاب امام در عصر ظهور» گفت: در یکی از دیدارهایی که قرار بود با شهید نصرالله داشته باشم، نسخه نهایی این کتاب هنوز چاپ نشده بود. فایل اثر را در اختیار دوستان حزب‌الله قرار دادم و درخواست کردم نسخه‌ای از آن را برای ارائه در دیدار آماده کنند. هنگامی که خدمت ایشان رسیدم، در جریان گفت‌وگو متوجه شدم که مطالب مربوط به این اثر را پیش‌تر مطالعه کرده‌اند.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: شهید نصرالله توضیح می‌داد که هرگاه فرصتی در شب یا صبح برایش فراهم شود، کارهای دیگر را کنار می‌گذارد و به شنیدن مباحث علمی و معنوی مرتبط با مهدویت می‌پردازد.

وی با اشاره به دو درخواست علمی شهید نصرالله افزود: یکی از این درخواست‌ها به بررسی سرنوشت یهود و رژیم صهیونیستی پیش از ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) مربوط می‌شد و درخواست دیگر، مسئله حکومت عباسیان پیش از ظهور را دربرمی‌گرفت.

آیت‌الله طبسی اظهار کرد: شهید نصرالله از من خواست موضوع سرنوشت یهود و رژیم صهیونیستی را در مباحث مهدویت بررسی کنم و به این پرسش بپردازم که آیا این رژیم با وجود قدرت و امکانات خود، تا پیش از ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) به حیاتش ادامه خواهد داد یا خیر. این موضوع را مورد پژوهش قرار دادم و مباحثی در این زمینه مطرح شد که در نهایت به تدوین کتاب انجامید.

وی درباره درخواست دوم نیز گفت: شهید نصرالله خواستار بررسی دقیق مسئله حکومت عباسیان پیش از ظهور حضرت مهدی(عج) بود؛ زیرا در برخی محافل درباره تشکیل چنین حکومتی پیش از ظهور سخن گفته می‌شود.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به بررسی روایات مرتبط با این موضوع خاطرنشان کرد: در ارزیابی روایات باید میان اعتبار سند و میزان دلالت آن‌ها بر یک موضوع مشخص تفاوت قائل شد؛ زیرا ممکن است روایتی از نظر سند معتبر باشد، اما دلالت روشنی بر مدعا نداشته باشد. ازاین‌رو، مباحث مهدوی باید با دقت علمی و بررسی مستندات دنبال شود.

معارف مهدوی؛ از ارکان اعتقادی شیعه

آیت‌الله طبسی با تأکید بر جایگاه اعتقاد به حضرت ولی‌عصر(عج) در منظومه اعتقادی شیعه اظهار کرد: اعتقاد به حضرت مهدی(عج) و امامت آن حضرت از ارکان اساسی باورهای شیعه است و باید برای تبیین درست این اعتقاد در جامعه تلاش کرد.

وی افزود: امروز درباره مسئله مهدویت، هم از سوی علاقه‌مندان و هم از سوی مخالفان پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ ازاین‌رو، وظیفه عالمان و پژوهشگران است که با تحقیق دقیق، استدلال علمی و بیان روشن به این پرسش‌ها پاسخ دهند و معارف مهدوی را به‌درستی تبیین کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، توجه شهید نصرالله به مطالعات مهدوی را برای دیگران درس‌آموز دانست و گفت: این اهتمام نشان می‌دهد که حتی شخصیتی با مسئولیت‌های گسترده در عرصه مقاومت، از ضرورت پژوهش و تبیین مبانی اعتقادی غافل نبود.

ارادت شهید نصرالله به اهل‌بیت(ع) و گسترش مجالس عزاداری

آیت‌الله مروجی‌طبسی در ادامه به ارادت شهید سیدحسن نصرالله به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا(ع)، اشاره کرد و گفت: ایشان نسبت به اهل‌بیت(ع) ارادتی ویژه داشتند و هرگاه روضه امام حسین(ع) خوانده می‌شد، به‌شدت متأثر می‌شدند و اشک می‌ریختند.

وی با اشاره به وضعیت مجالس عزاداری در لبنان در سال‌های گذشته اظهار کرد: در برخی مناطق لبنان، به‌ویژه بیروت، برگزاری مجالس عمومی گسترده عزاداری امام حسین(ع) با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود و بسیاری از این مراسم در مکان‌ها و محافل محدود برگزار می‌شد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: شهید سیدحسن نصرالله و حزب‌الله لبنان در گسترش مجالس عزاداری و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده مردم نقش داشتند. به گفته وی، حزب‌الله در دوران مسئولیت شهید نصرالله در ایام محرم حدود هزار مجلس عزاداری امام حسین(ع) برپا می‌کرد و این اقدامات به گسترش فرهنگ عاشورا در لبنان کمک کرد.

آیت‌الله طبسی با اشاره به برگزاری مراسم گسترده عاشورا در ضاحیه بیروت خاطرنشان کرد: در روز عاشورا جمعیت زیادی از مردم در خیابان‌ها حاضر می‌شدند و با ندای «یا حسین» به عزاداری می‌پرداختند. بنا بر خاطرات و برآوردهای مطرح‌شده از سوی وی، شمار شرکت‌کنندگان در برخی از این مراسم به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر می‌رسید.

وی با نقل خاطره‌ای از تهدید گروه‌های تکفیری علیه مراسم عاشورا گفت: در مقطعی تهدیدهایی برای جلوگیری از برگزاری مراسم و سخنرانی شهید نصرالله مطرح شده بود؛ بااین‌حال، ایشان بر حضور مردم تأکید کرد و مضمون سخنانش این بود که پس از این تهدیدها، دیگر تردیدی برای دعوت مردم به شرکت در مراسم عاشورا وجود ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: مردم با وجود تهدیدها در خیابان‌ها حاضر شدند و مراسم عاشورای حسینی با حضور گسترده آنان برگزار شد؛ رخدادی که از نگاه وی، نمونه‌ای از اهتمام شهید نصرالله به زنده نگه‌داشتن شعائر حسینی و تسلیم‌نشدن در برابر تهدیدها بود.

تربیت مبلغان و توجه به نسل جدید

آیت‌الله طبسی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی شهید نصرالله به برگزاری مجالس عزاداری محدود نمی‌شد، اظهار کرد: ایشان برای تربیت مبلغان و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) نیز برنامه داشت و تلاش می‌کرد زمینه فعالیت افرادی را که توانایی تبلیغ دین دارند، در سطوح مختلف جامعه فراهم کند.

وی افزود: شهید نصرالله معتقد بود معارف اهل‌بیت(ع) باید در میان گروه‌های گوناگون جامعه و نسل‌های مختلف گسترش پیدا کند. این رویکرد در کنار مسئولیت‌های سنگین سیاسی و نظامی ایشان، بیانگر جایگاه ویژه دین و معنویت در زندگی و اندیشه او بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور شهید نصرالله در مجالس عزاداری و برنامه‌های شب‌های قدر گفت: حضور ایشان در این مراسم صرفاً تشریفاتی نبود، بلکه از علاقه و ارتباط قلبی وی با مجالس عبادی و معنوی حکایت داشت.

وی با نقل خاطره‌ای از یکی از برنامه‌های شب‌های احیا افزود: در یکی از سال‌ها، شهید نصرالله به دلیل نگرانی‌های امنیتی و مخالفت محافظانش نتوانسته بود در مراسم حضور یابد و در دیدار بعدی، هنگام شرکت در برنامه افطاری، بابت حضورنیافتن در آن مجلس عذرخواهی کرد.

آیت‌الله طبسی این رفتار را نشانه تواضع و اهتمام شهید نصرالله به مجالس معنوی دانست و با اشاره به برنامه‌های مذهبی برگزارشده در مرکز امام خمینی(ره)، از نقش شهید سیدهاشم صفی‌الدین نیز در برگزاری برخی از این مراسم یاد کرد.

اهتمام به حوزه‌های علمیه و تربیت نیروهای جوان

این استاد حوزه علمیه توجه به حوزه‌های علمیه و تربیت نسل جدید را از دیگر ابعاد فعالیت شهید نصرالله دانست و اظهار کرد: ایشان برای جذب جوانان به فراگیری علوم دینی و آماده‌سازی آنان جهت پذیرش مسئولیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای قائل بود.

وی افزود: تربیت نسل جدید، آماده‌سازی نیروهای جوان و استمرار فعالیت‌های دینی از جمله موضوعاتی بود که شهید نصرالله به آن توجه داشت. این رویکرد نشان می‌داد که نگاه او تنها به مسائل روز و شرایط جاری محدود نبود، بلکه آینده جامعه و تداوم فعالیت‌های علمی و دینی را نیز در نظر داشت.

پیوند عمیق شهید نصرالله با رهبر شهید انقلاب اسلامی

آیت‌الله طبسی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه شهید سیدحسن نصرالله با رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ارادت شهید نصرالله به رهبر شهید، صرفاً یک ارتباط رسمی یا سیاسی نبود، بلکه از علاقه و تعلقی عمیق و قلبی سرچشمه می‌گرفت.

وی با نقل خاطره‌ای از یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی در تهران اظهار کرد: پس از پایان سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی و هنگام پایین‌آمدن ایشان، شهید سیدحسن نصرالله در برابر ایشان خم شد و دستشان را بوسید.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: شهید نصرالله در توضیح این رفتار گفته بود که می‌خواهد دیگران بدانند هرچه دارد، به برکت امام خامنه‌ای است. مضمون سخن او این بود که همان‌گونه که برخی افراد برای دیدار و عکس‌گرفتن با وی صف می‌کشند، خود او نیز هرچه دارد، از برکت و هدایت رهبر شهید می‌داند.

آیت‌الله طبسی با اشاره به دیدارهای خصوصی چندساعته خود با شهید نصرالله گفت: برخی از این جلسات حدود چهار ساعت و نیم به طول می‌انجامید و فرصت مناسبی برای گفت‌وگوهای علمی و بررسی مسائل مختلف فراهم می‌کرد.

وی افزود: در این دیدارها، دغدغه شهید نصرالله نسبت به جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در منطقه به‌روشنی احساس می‌شد. ایشان تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کرد و نسبت به این موضوع حساسیت داشت که مبادا آسیبی به جمهوری اسلامی ایران وارد شود.

اقتدار حزب‌الله و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توانمندی حزب‌الله لبنان اظهار کرد: یکی از نکاتی که درباره شهید سیدحسن نصرالله باید مورد توجه قرار گیرد، اقتدار حزب‌الله و توانایی این مجموعه در ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: حزب‌الله در دوران مسئولیت شهید نصرالله توانست در برابر فشارها و تهدیدهای رژیم صهیونیستی ایستادگی کند و هزینه‌هایی بر این رژیم تحمیل کند. از نگاه من، این ظرفیت مقاومت موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

آیت‌الله طبسی با اشاره به شرایط سیاسی لبنان خاطرنشان کرد: با وجود فشارهایی که برای محدودکردن فعالیت‌های حزب‌الله وجود دارد، این مجموعه همچنان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برخوردار است و نمی‌توان به‌سادگی نقش آن را در معادلات لبنان و منطقه نادیده گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: برای شناخت شخصیت شهید سیدحسن نصرالله باید مجموعه‌ای از ابعاد علمی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی او را در کنار یکدیگر بررسی کرد؛ شخصیتی که در کنار مسئولیت‌های جبهه مقاومت، به معارف مهدوی، مجالس اهل‌بیت(ع)، تربیت نسل جدید، حوزه‌های علمیه و پیوند با جمهوری اسلامی ایران نیز توجهی ویژه داشت.

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