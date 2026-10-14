آثار اعتکاف باید در زندگی جوانان ماندگار شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین تکیه‌ای در آیین افتتاحیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که عصر چهارشنبه در دانشگاه امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه اعتکاف در معارف اسلامی اظهار کرد: اعتکاف از عبادت‌های ارزشمند دین اسلام است که بزرگان علم و فضیلت، از جمله امام شهید انقلاب و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف در شمار عبادت‌های برجسته قرار دارد، افزود: کسانی که برای ترویج این سنت عبادی تلاش می‌کنند، مسئولیت مهمی برعهده دارند و باید زمینه‌ای فراهم کنند تا افراد بتوانند از ظرفیت‌های معنوی اعتکاف به بهترین شکل بهره ببرند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به مفهوم امانت‌داری انسان در برابر خداوند، بیان کرد: خداوند در قرآن کریم از تکریم بنی‌آدم سخن گفته است و در عین حال، معیار کرامت نزد پروردگار را تقوا معرفی می‌کند. کسانی که از گناه فاصله می‌گیرند و در انجام واجبات و رعایت محرمات الهی اهتمام دارند، در مسیر تقوا گام برمی‌دارند.

وی خطاب به دست‌اندرکاران اعتکاف گفت: شما امانت‌داران الهی هستید و مسئولیت دارید این امانت را به شایستگی حفظ کنید. امید است تلاش‌های شما در مسیر گسترش بندگی خداوند و تقویت تقوا در جامعه، مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.

تأکید رهبر شهید انقلاب بر برنامه‌ریزی هوشمندانه برای اعتکاف

تکیه‌ای در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اعتکاف اظهار کرد: ایشان در دیدار با مسئولان اعتکاف، بر ضرورت برنامه‌ریزی هوشمندانه تأکید داشتند تا جوانان و دیگر افرادی که در این مراسم شرکت می‌کنند، بتوانند بیشترین بهره را از این فرصت معنوی ببرند.

وی افزود: بر اساس این رویکرد، برنامه‌ریزی برای اعتکاف نباید صرفاً به برگزاری مراسم در چند روز محدود شود؛ بلکه باید زمینه خودسازی، توجه به خداوند و تقویت حالات معنوی معتکفان فراهم شود و این آثار پس از پایان اعتکاف نیز در زندگی آنان باقی بماند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به دیدارهای پیشین مسئولان این حوزه با رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان بر این نکته تأکید داشتند که حالت تضرع، توجه و معنویتی که افراد در دوران اعتکاف تجربه می‌کنند، نباید به همان چند روز محدود بماند، بلکه باید برای ماندگاری این حالات در طول سال برنامه‌ریزی کرد.

تکیه‌ای با بیان اینکه ستاد مرکزی اعتکاف در مسیر تحقق این مطالبه تلاش کرده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت اعتکاف و استمرار آثار آن، از محورهای مهم فعالیت‌های این مجموعه بوده است.

تدوین سند راهبردی اعتکاف و تشکیل شوراهای استانی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ستاد مرکزی اعتکاف گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شورای علمی، سند راهبردی اعتکاف تدوین شد و پس از بررسی و تأیید، زمینه اجرای آن فراهم آمد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف افزود: در چارچوب این سند، شورای راهبری اعتکاف در مراکز استان‌ها شکل گرفته است تا هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول تقویت شود و برنامه‌های این حوزه با انسجام بیشتری پیش برود.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها بیان کرد: ساماندهی فعالیت‌ها در این سطوح، یکی از اقدامات مهم برای گسترش اعتکاف و ارتقای کیفیت برگزاری آن بوده است. به گفته وی، در این مسیر، بخشی از شهرستان‌های کشور نیز ساماندهی شده‌اند و تلاش برای تکمیل این روند ادامه دارد.

تکیه‌ای با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به کمیت و کیفیت اعتکاف گفت: افزایش شمار شرکت‌کنندگان به‌تنهایی کافی نیست و باید کیفیت برنامه‌ها نیز متناسب با اهداف معنوی این مراسم ارتقا یابد. برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

برگزاری کنگره ملی اعتکاف در کنار یادبود فرماندهان شهید

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری هم‌زمان کنگره ملی اعتکاف و جشنواره مرتبط با آن، از میزبانی مجموعه‌های نظامی در دوره‌های مختلف این رویداد قدردانی کرد.

وی با یادآوری میزبانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دوره پیشین این برنامه، اظهار کرد: امسال نیز امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی میزبانی این رویداد را برعهده داشت و برگزاری برنامه در این مکان، با یاد و نام فرماندهان شهید انقلاب اسلامی پیوند خورده است.

تکیه‌ای با اشاره به جایگاه دانشگاه امام علی(ع) و پیشینه این مجموعه گفت: برگزاری کنگره در چنین فضایی، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت یاد شهیدانی است که در مسیر دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی همچنین از حضور مسئولان فرهنگی، ائمه جمعه، مسئولان نیروهای مسلح، نمایندگان مجموعه‌های مختلف و مهمانانی از کشورهای دیگر در این مراسم قدردانی کرد و به حضور نماینده حزب‌الله لبنان و اعضای خانواده‌های شهدا اشاره داشت.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در پایان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای گسترش این سنت عبادی، ابراز امیدواری کرد که مسیر توسعه اعتکاف و تعمیق آثار معنوی آن با هدایت و پشتیبانی مسئولان و همراهی فعالان این عرصه ادامه یابد.

وی تأکید کرد که گسترش اعتکاف و فراهم‌کردن زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان در این مراسم، مسئولیتی فرهنگی و معنوی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به کیفیت، زمینه بهره‌مندی پایدار شرکت‌کنندگان از این فرصت عبادی فراهم شود.

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