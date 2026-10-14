به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در آیین افتتاحیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که عصر چهارشنبه در دانشگاه امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به دیدار خود با سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تأثیر عمیق این دیدار و داغ شهادت او سخن گفت و در ادامه، خاطراتی از فعالیت‌های دختر شهید خود زهرا حدادعادل در حوزه اعتکاف دانش‌آموزی بیان کرد.

حدادعادل با اشاره به دیدارش با شهید موسوی اظهار کرد: این دیدار و مصاحبت با ایشان برای من بسیار شیرین بود و داغ شهادت ایشان همچنان در دل من باقی است. شاعر می‌گوید: «یا رب چه چشمه‌ای است محبت که من از او یک قطره نوش کردم و دریا گریستم.»

وی شهادت این فرمانده را به خانواده او و همه نیروهای مسلح تبریک و تسلیت گفت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دختر شهید خود در زمینه اعتکاف دانش‌آموزی گفت: دخترم در ۴۶سالگی به شهادت رسید. او ۲۸ سال در خانواده رهبر شهید حضور داشت و عروس رهبر شهید و همسر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود. از این ۲۸ سال، ۲۵ سال را به‌عنوان معلم در دبیرستان دخترانه فرهنگ فعالیت کرد و هر سال وظیفه خود می‌دانست که دانش‌آموزان را به اعتکاف ببرد.

وی افزود: دخترم مانند یک مادر به دختران نوجوان توجه می‌کرد، به مسائل و مشکلاتشان رسیدگی می‌کرد و در مسیر تربیت و آموزش آنها قدم برمی‌داشت. همسرش نیز در تمام مدتی که او در خانه حضور نداشت، از فرزندانشان مراقبت می‌کرد و با اطمینان خاطر اجازه می‌داد که به فعالیت‌های اعتکاف بپردازد.

حدادعادل با بیان اینکه دخترش هر سال دانش‌آموزان را برای اعتکاف به مسجد پنبه‌چی در خیابان قزوین تهران می‌برد، گفت: او در این مسجد از دانش‌آموزان مراقبت می‌کرد و برایشان برنامه‌های تربیتی و آموزشی در نظر می‌گرفت. با اینکه این مسجد در ظاهر مسجدی معمولی بود، دخترم اهمیت زیادی برای حضور دانش‌آموزان در آن قائل بود؛ البته همه مساجد ارزشمند هستند.

وی ادامه داد: گاهی مسئولان مدارس دیگر نیز از او می‌خواستند دانش‌آموزانشان را همراهی کند، زیرا خودشان کسی را برای این کار در اختیار نداشتند. دخترم با کمال میل می‌پذیرفت و به‌تنهایی مسئولیت رسیدگی به این دانش‌آموزان را بر عهده می‌گرفت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان خاطره‌ای از رسیدگی دخترش به یکی از دانش‌آموزان گفت: یک بار یکی از دختران نوجوان دچار مشکل شد و استفراغ کرد؛ کفش‌ها و فرش آلوده شده بود و آن دانش‌آموز نیز به‌شدت خجالت می‌کشید. دخترم که هیچ‌گاه خودش را معرفی نمی‌کرد و اهل مطرح کردن نام و موقعیتش نبود، از دیگران خواست کنار بروند و شخصاً فرش را شست و به آن دختر رسیدگی کرد. او در چنین موقعیت‌هایی، پیش از هر چیز، مراقب بود که دانش‌آموز احساس شرمندگی و ناراحتی نکند.

حدادعادل با اشاره به فعالیت‌های دخترش در اردوهای راهیان نور نیز اظهار کرد: او همین روحیه خدمت را در برنامه‌های راهیان نور داشت. گاهی یک هفته همسر و فرزندانش در خانه می‌ماندند و او دانش‌آموزان را به مناطق راهیان نور می‌برد، برایشان توضیح می‌داد و در طول اردو نیز به مشکلات و نیازهای آنها رسیدگی می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به جنگ تحمیلی دشمن گفت: امیدوارم خداوند این جنگ را با عزت و سربلندی به پایان برساند؛ زیرا پیروزی عزتمندانه، بهترین مژده برای ما و بهترین تسلی برای خانواده‌های شهداست. امیدوارم رهبری جدید نیز بتوانند مانند رهبر شهید با مردم ارتباط داشته باشند و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

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