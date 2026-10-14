اعتکاف فرصتی برای پیوند نسل جوان با معنویت ناب است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، در آیین افتتاحیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که عصر چهارشنبه در دانشگاه امام علی(ع) برگزار شد، اعتکاف را از ظرفیت‌های ارزشمند برای تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی دانست و بر نقش مسجد در خودسازی، تربیت نسل جوان، تقویت روحیه اخوت و آمادگی برای خدمت و جهاد تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در تربیت انسان اظهار کرد: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه خانه خدا و بستری جامع برای تربیت انسان است. اعتکاف فرصتی ویژه فراهم می‌کند تا انسان در خانه خدا اقامت کند و حتی خواب و استراحت خود را نیز در این مکان مقدس بگذراند؛ این حضور، نوعی ضیافت خاص الهی برای بندگان است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه افزود: معتکف در این فرصت می‌تواند با بسیاری از اسرار معنوی آشنا شود، از لطایف قرآنی بهره ببرد و از طریق دعا و نیایش با خداوند ارتباطی عمیق‌تر برقرار کند. حضور در مسجد، سحرهایی متفاوت و تجربه‌هایی معنوی را پیش روی انسان می‌گشاید؛ گویی پنجره‌ای از مسجد به سوی ملکوت عالم باز می‌شود و عطر معنویت، جان انسان را سرشار می‌کند.

حاج علی‌اکبری با اشاره به تجربه روزه‌داری در دوران اعتکاف گفت: معتکف در این ایام، روزه و روزه‌داری را به‌عنوان یکی از ارکان بندگی، در فضایی متفاوت تجربه می‌کند. همچنین اقامه نمازهای جماعت در سه وعده روزانه و در کنار جمعی از مؤمنان، فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط با خدا و بهره‌مندی از فضای معنوی مسجد است.

وی مسجد را خانه پارسایان و کانون شکل‌گیری خوبی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: مسجد محل تقویت اخوت و پیدا کردن دوستان الهی است؛ فرصتی برای تمرین مواسات، خدمت به مردم و آماده شدن برای جهاد در راه خدا. مسجد در طول تاریخ، کانون تربیت انسان‌های مؤمن و مجاهد بوده است و بسیاری از نیروهای فداکار و شهدا در همین محیط رشد کرده‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با تأکید بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های مسجد اظهار کرد: باید مسجد را به‌عنوان پایگاه همه خوبی‌ها بشناسیم و برای معرفی ظرفیت‌های آن تلاش کنیم. اعتکاف نیز یکی از فرصت‌های مهم برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت پیوند مردم، به‌ویژه نسل جوان، با مسجد است.

حاج علی‌اکبری با اشاره به گسترش اعتکاف در سال‌های اخیر گفت: به برکت انقلاب اسلامی، اعتکاف در فضای عمومی جامعه و به‌ویژه در میان نسل جوان، فرصتی تازه برای ارتباط با خداوند فراهم کرده است. در روزگاری که برخی جریان‌ها معنویت‌های ساختگی را عرضه می‌کنند و جوانان معنویت‌خواه در معرض آسیب‌ها و دام‌های مختلف قرار دارند، اعتکاف پاسخی سالم، ناب و ارزشمند به نیاز فطری انسان به معنویت و ارتباط با عالم ملکوت است.

وی استقبال نوجوانان و جوانان از اعتکاف را نشانه‌ای مهم دانست و افزود: نسل جدید، به‌ویژه دانش‌آموزان، استقبال چشمگیری از این برنامه داشته‌اند. اعتکاف دانش‌آموزی در سال‌های اخیر به پدیده‌ای قابل توجه تبدیل شده و برخی مساجد به‌طور ویژه برای حضور دانش‌آموزان آماده شده‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به حضور خود در تعدادی از مساجد ویژه اعتکاف دانش‌آموزی در سال گذشته گفت: فضای معنوی این مساجد و نورانیت و حال‌وهوای دانش‌آموزان، تجربه‌ای بسیار تأثیرگذار بود. نوجوانان امروز با جاذبه‌ها و آسیب‌های مختلفی روبه‌رو هستند و اعتکاف می‌تواند فرصتی برای تقویت ارتباط آنان با خداوند و قرار گرفتن در محیطی سالم و معنوی باشد.

وی در عین حال بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای دانش‌آموزان، به‌خصوص دختران، تأکید کرد و گفت: این ظرفیت نیازمند مراقبت و برنامه‌ریزی متناسب است و باید برای اعتکاف دختران نیز فضای مناسب و امکانات لازم فراهم شود.

حاج علی‌اکبری با اشاره به نقش ائمه جمعه و مجموعه‌های مرتبط با مساجد در گسترش این عبادت گفت: شبکه امامت جمعه در سراسر کشور و مجموعه‌های امور مساجد، در حد توان برای فراهم کردن زمینه برگزاری اعتکاف همراهی و تلاش می‌کنند. دفاتر ائمه جمعه و مجموعه‌های مرتبط با امور مساجد نیز در این زمینه اهتمام دارند.

وی افزود: سال گذشته خبرهای خوبی درباره آماده‌سازی شمار بیشتری از مساجد برای برگزاری اعتکاف، به‌ویژه اعتکاف نوجوانان و دانش‌آموزان، دریافت شد. امیدواریم این روند ادامه یابد و دختران و پسران نوجوان بیشتری بتوانند از فرصت معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در پایان ابراز امیدواری کرد اعتکاف پیش‌رو، که نخستین اعتکاف پس از شهادت رهبر شهید است، با شکوه و آثار معنوی بیشتری برگزار شود و زمینه‌ساز تعمیق ارتباط نسل جوان با خداوند و مسجد باشد.

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