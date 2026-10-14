به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در آیین افتتاحیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که عصر چهارشنبه در دانشگاه امام علی(ع) برگزار شد با اشاره به اهمیت اعتکاف اظهار کرد: در اهمیت این عبادت همین بس که اعتکاف از ارزش‌های پایه‌ای اسلام به شمار می‌رود. ارزش‌های پایه‌ای، ارزش‌هایی هستند که ثواب، اجر و پاداش سایر اعمال صالح با آنها سنجیده می‌شود؛ از جمله جهاد، حج، عمره و شهادت در راه خدا.

وی با بیان اینکه این موضوع مستندات روایی دارد، افزود: همان‌طور که تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، از پاداش و فضیلت ویژه‌ای برخوردار است، اعتکاف نیز از جمله عبادات پایه‌ای است که پاداش سایر اعمال صالح با آن سنجیده می‌شود. در این زمینه روایات متعدد و پرتکراری وجود دارد که در این فرصت به دو روایت اشاره می‌کنم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: بر اساس این روایت، ثواب نگاه مهرآمیز انسان به برادر دینی خود، از اعتکاف یک سال در مسجد پیامبر(ص) بیشتر است. به نظر می‌رسد پیامبر اکرم(ص) این روایت را در مسجدالنبی بیان کرده‌اند؛ زیرا در روایت به مسجد خود اشاره فرموده‌اند. نکته اصلی در این روایت، مقایسه یک عمل صالح، یعنی نگاه محبت‌آمیز به برادر دینی، با اعتکاف است.

وی ادامه داد: روایت دوم از امام سجاد(ع) نقل شده است که بر اساس آن، گره‌گشایی از مشکل برادران دینی نزد خداوند از اعتکاف در مسجدالحرام همراه با دو ماه روزه‌داری پیاپی، دوست‌داشتنی‌تر است. در این روایت نیز ارزش یک عمل صالح با اعتکاف در مسجدالحرام سنجیده شده و این مقایسه، جایگاه اعتکاف را به‌عنوان یکی از ارزش‌های پایه‌ای اسلام نشان می‌دهد.

محمدحسنی تأکید کرد: بنابراین، برای این ارزش پایه‌ای باید اقدامات زیربنایی انجام شود تا آثار و برکات آن، چنان‌که شایسته است، در جامعه نمایان شود.

اعتکاف از جامع‌ترین عبادات است

نماینده ولی‌فقیه در ارتش در ادامه، درباره علت قرار گرفتن اعتکاف در شمار ارزش‌های پایه‌ای اسلام گفت: دلیل این جایگاه، رهاوردها و آثار اعتکاف است. رهبر شهید انقلاب درباره اعتکاف فرموده بودند که این عبادت از جامع‌ترین عبادات است و حتی در برخی حوزه‌ها از حج نیز جامع‌تر است؛ چراکه ویژگی‌هایی در اعتکاف وجود دارد که در حج دیده نمی‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین رهاوردهای اعتکاف را فراهم کردن کوتاه‌ترین مسیر برای انقطاع از غیر خدا و اتصال به خداوند دانست و افزود: برای رسیدن به این مقصود، راه‌های مختلفی وجود دارد، اما اعتکاف از نزدیک‌ترین مسیرها برای تحقق این هدف است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: اعتکاف انسان را از نزدیک‌ترین مسیر به خداوند می‌رساند. کسی که از غیر خدا منقطع شود و به منبع قدرت مطلق و لایزال الهی اتصال یابد، جز از خداوند از هیچ‌کس هراس نخواهد داشت و از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر قدرت‌های مادی نمی‌ترسد؛ زیرا چنین انسانی مانند قطره‌ای است که به دریایی بی‌انتها پیوسته است.

اتصال به خدا، سرچشمه اقتدار و شجاعت است

محمدحسنی با تأکید بر آثار فردی و اجتماعی ارتباط با خداوند اظهار کرد: انسانی که به خداوند متصل شود، خود به منبع قدرت، اقتدار، صلابت و شجاعت تبدیل می‌شود؛ ویژگی‌هایی که امروز در ملت ایران و محور مقاومت مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: در یک رویارویی نامتقارن، این جبهه کم‌شمار است که زنجیره‌های فتح و پیروزی را رقم می‌زند و دشمن مقابل پیوسته با زنجیره‌های شکست مواجه می‌شود. این دستاورد، حاصل انقطاع از غیر خدا و اتصال به خداوند است.

همه ارکان نظام برای گسترش اعتکاف مشارکت کنند

محمدحسنی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آیه مربوط به حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع)، بر ضرورت مشارکت همه ارکان نظام برای گسترش اعتکاف تأکید کرد.

وی گفت: همه ما در برابر این آیه مکلف هستیم. بر اساس بررسی تفاسیر، مفسران واژه «عهد» را در این آیه به معنای امر و دستور دانسته‌اند؛ به این معنا که حضرت ابراهیم(ع) با وجود عظمت و جایگاه خود، موظف است موضوع اعتکاف را در رأس امور قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در ارتش افزود: این تکلیف نشان می‌دهد که همه ارکان نظام باید برای آشکار شدن عظمت اعتکاف مشارکت کنند تا این مسیر نورانی در دسترس همگان قرار گیرد و افراد بتوانند به اهدافی که اعتکاف دنبال می‌کند، دست یابند.

ارتش در سال‌های آینده نیز در خدمت اعتکاف خواهد بود

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با تأکید بر آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اعتکاف گفت: ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران به خدمتگزاری به شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم در فرهنگ‌سازی برای اعتکاف، گامی هرچند کوچک برداشته باشیم.

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