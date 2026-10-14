جلد ششم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد ششم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع مطالعه ای مختصر پیرامون مساله بداء به عنوان یکی از باورهای شیعه امامیه به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

به بیان نگارنده، تصور ناصحیح از این اعتقاد شیعه، سبب بروز برخی از اختلافات در این زمینه شده است. از نظر او، شیعه هیچ گاه به عوض شدن نظریه خداوند معتقد نبوده و بلکه منظور آنان از بداء، همان محور و اثباتی است که آیات قرآن نیز به آن اشاره دارند.

بنابر توضیح نویسنده، بداء از نظر شیعه به این معناست که خداوند، چیزی را در ظاهر به خاطر مصلحت، بر زبان پیامبر با ولی اش جاری می سازد و سپس آن را محو می نماید که در این صورت، علی رغم تفاوت این امر جدید با آن چیزی که در مرحله اول ظهور پیدا کرده بود؛ اما خداوند از همان ابتدا به تمام تغییرات آن حکم آگاهی داشته است. وی دلایل امامیه در این باره را آیات قرآن، قطعی بودن مساله نسخ در تشریع و تاثیر اعمال در سرنوشت انسان عنوان کرده است.

جلد ششم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

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