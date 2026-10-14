فراخوان پنجمین دوره «جشنواره ملی فیلم آیات» منتشر شد + جزئیات فراخوان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان پنجمین دوره «جشنواره ملی فیلم آیات» از سری برنامه های دوازدهمین دوره منظومه جشنواره های ملی آیات و با شعار «قرآن، کتاب، زندگی» جهت دریافت آثار، اعلام شد.

پنجمین دوره «جشنواره ملی فیلم آیات» از سری برنامه های دوازدهمین دوره منظومه جشنواره های ملی آیات با رویکرد قرآن و عترت (ع) به میزبانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با مشارکت مرکز عالی قرآن و عترت (ع) در بهمن ماه ۱۴۰۵ در استان یزد برگزار خواهد شد.

این رویداد تلاش دارد ظرفیت‌های هنر سینما را برای پرداختن به مفاهیم قرآن و عترت (ع) مورد توجه قرار دهد. پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم آیات در ادامه چهار دوره گذشته برگزار می‌شود؛ دوره‌هایی که با هدف توجه به تولید، ارزیابی و معرفی آثار تصویری با مضامین قرآنی و دینی شکل گرفته‌اند و تلاش کرده‌اند زمینه بیشتری برای دیده‌شدن آثار و فیلم‌سازان دغدغه‌مند این حوزه فراهم کنند.

جشنواره ملی فیلم آیات در دوره پنجم با دبیری «عباس صالح‌مدرسه‌ای» علاوه بر توجه به تولیدات سینمایی با مضامین قرآنی، رویکرد ویژه‌ای نسبت به معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) دارد. اهمیت این رویداد از آن جهت است که سینمای ایران با وجود برخورداری از ظرفیت گسترده قرآن و معارف دینی، هنوز نتوانسته است از تمام این ظرفیت برای تولید آثار متنوع و اثرگذار استفاده کند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از فیلم‌سازان فعال در این حوزه با دغدغه شخصی و گاه بدون پشتوانه مالی مشخص به سراغ موضوعات قرآنی می‌روند و جشنواره آیات می‌تواند بستری برای شناسایی، معرفی و ارزیابی این آثار و استعدادها فراهم کند. همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی در کنار نمایش آثار، از برنامه‌هایی است که می‌تواند این رویداد را از یک رقابت صرف فراتر برده و به محلی برای انتقال تجربه و ارتقای دانش فیلم‌سازان تبدیل کند.

این جشنواره اهدافی همچون شناسایی، حمایت و معرفی استعدادهای خلاق در حوزه فیلم‌های دینی_قرآنی، تقویت جریان فیلم‌سازی دینی_قرآنی با رویکرد معنوی، اخلاقی و انسانی و ترویج و تعمیق مفاهیم و مضامین قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) با توجه ویژه به کتاب «صحیفه سجادیه» دارد

جشنواره دارای رویکردهایی همچون توجه به روایت‌های نو، خلاق و هنرمندانه مفاهیم و مضامین قرآن و عترت، پرداختن به مسائل روز جامعه با الهام از مفاهیم و مضامین قرآن و عترت و توجه به مفاهیمی چون امید، اخلاق، عدالت، کرامت انسانی در سبک زندگی اسلامی است.

پنجمین دوره «جشنواره ملی فیلم آیات» در سطح ملی برگزار و آثار پس از دریافت، توسط هیأت انتخاب ارزیابی خواهد شد. آثار راه یافته به بخش‌های مختلف پس از داوری، در مراسم اختتامیه با اهدای تندیس جشنواره و جایزه نقدی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

موضوعات این جشنواره با رویکرد پرهیز از شعارهای کلیشه ای شامل تاثیر مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی، حقوق افراد در اجتماع نسبت به یکدیگر و مباحث مربوط به خانواده، تربیت و هویت دینی، سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم (ص)، اخلاق، عدالت، مقاومت، ایثار، صبر، امید و شهادت، نقش ایمان و معنویت در مواجهه با مسائل معاصر، نقش سیره اهل‌بیت (ع) در هدایت انسان، فرهنگ امامت و ولایت با رویکرد به واقعه باشکوه «غدیر خم»، نگاه متفاوت به تبیین فرهنگ انتظار و توجه ویژه به رسالت و جایگاه شامخ حضرت ولیعصر (عج)، تأثیر نماز در احیای امر به معروف و نهی از منکر با توجه به دامنه وسیع و شیوه اجرایی قرآنی آن، نقش قرآنی مردم مبعوث شده در دفاع مقدس سوم و معارف مندرج در دعاهای کتاب گرانقدر «صحیفه سجادیه» از منظر مفاهیم اخلاقی، اعتقادی، تربیتی، سبک زندگی و حقوق شهروندی از جمله: تکریم پدر و مادر (دعای ۲۴)، تربیت دینی و فرزند صالح از نگاه عترت (دعای ۲۵)، تعامل و خیر خواهی برای همسایگان (دعای ۲۶)، دعا و طلب بهترین ها برای خانواده و خویشاوندان (دعای ۵)، سلامتی و بیماری (دعای ۱۵)، اخلاق پسندیده (دعای ۲۰)، اخلاق نکوهیده (دعای۸) و ویژگی های پیامبر اعظم (دعای ۲) است.

موضوع ویژه جشنواره، تأثیر مفاهیم و مضامین قرآن و عترت (ع) در سبک زندگی و تفکر شهدای دفاع مقدس سوم به ویژه رهبر شهید امت است.

بخش‌های جشنواره شامل فیلم داستانی کوتاه، فیلم مستند و انیمیشن است.

جهت رشد و ارتقای سطح کیفی و کمی دانش و تجربه تولیدکنندگان آثار، کارگاههای تخصصی روش های تولید و ساخت فیلم بر اساس مفاهیم و مضامین قرآن و عترت (ع) با حضور اساتید و سینماگران خادم قرآن، همزمان با نمایش آثار در جشنواره برگزار خواهد شد.

شرکت همه‌ فیلم‌سازان، نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه‌کنندگان در جشنواره، آزاد است. آثار بایستی در قطع Full HD و فرمت MP۴ (H.۲۶۴) لزوماً با مشخصه فریم‌ریت‌ ۲۴ و حداکثر حجم ۱ گیگابایت در سامانه جشنواره بارگذاری شود. بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت‌های متفرقه یا فایل‌های دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۵ اثر در هر بخش ارسال نماید. ارسال آثار از طریق سامانه باید صورت بگیرد. آثار باید تولید سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ باشند. ارسال اثر به‌منزله پذیرش کلیه مقررات جشنواره است. دبیرخانه مجاز است اثر یا آثار منتخب را درکلیه اقلام فرهنگی_تبلیغاتی برنامه های جشنواره با ذکر نام صاحب اثر و با رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی صاحب اثر بهره برداری نماید.

رعایت حقوق مادی و معنوی اثر بر عهده ارسال‌کننده است. آثار باید با کیفیت فنی مناسب و فرمت اعلام‌شده به دبیرخانه ارسال شوند. مدت زمان آثار اعم از فیلم داستانی، مستند و انیمیشن حداکثر ۳۰ دقیقه است.

در هریک از سه بخش جایزه نفر اول ۵۰۰ ملیون ریال، جایزه نفر دوم ۴۰۰ میلیون ریال، جایزه نفر سوم ۳۰۰ میلیون ریال و جایزه برگزیده بخش ویژه ۶۰۰ میلیون ریال است.

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره، ۳۰ آذر ۱۴۰۵ است و آثار راه‌یافته به جشنواره در ۲۰ دی ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد. برگزاری جشنواره و آیین اختتامیه آن در بهمن 1405 انجام می شود.

فرایند ثبت نام و ارسال لینک اثر از طریق درگاه اینترنتی https://www.qia.ir است. دبیرخانه جشنواره به آدرس یزد، بلوار خاتم، کوچه جام جم، موسسه فرهنگی هنری پرتو مرجع یزد و کدپستی ۸۹۱۵۶۸۵۵۶۴ است. شماره های تماس دبیرخانه ۰۳۵۹۱۰۹۷۹۴۰ – ۰۹۹۶۱۵۴۶۱۱ است.

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