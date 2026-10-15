به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان در مقر این شورا واقع در مسیر فرودگاه بیروت، با سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو کرد.

خطیب‌زاده در جریان سفر به لبنان، ریاست هیأتی ایرانی را بر عهده داشت که شیخ مصطفی بوجردی، مشاور وزیر امور خارجه ایران، و حسن خلیلی، مسئول پرونده لبنان در وزارت امور خارجه ایران، از جمله اعضای آن بودند. توفیق الصمدی، کاردار سفارت ایران در بیروت نیز در این دیدار حضور داشت.

شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دیدار حدود یک ساعت به طول انجامید و طی آن، دو طرف دیدگاه‌های خود را درباره تحولات لبنان و منطقه و چشم‌انداز مرحله پیش رو تبادل کردند.

بر اساس این بیانیه، شیخ علی الخطیب در این نشست گزارشی تفصیلی از وضعیت عمومی لبنان و شرایط طایفه شیعه، به‌ویژه اوضاع جنوب لبنان، به معاون وزیر امور خارجه ایران و هیأت همراه ارائه کرد.

خطیب‌زاده نیز دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره مرحله پیش رو را در سایه تماس‌ها و مذاکرات جاری با ایالات متحده آمریکا تشریح کرد.

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