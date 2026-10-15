معیارهای دوگانه واشنگتن در امنیت انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای طی یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که زیرساخت های انتخاباتی این کشور در برابر حملات خارجی آسیب پذیرند.

او مدعی شد چین در انتخابات سال ۲۰۲۰ تلاش کرده بر روند رأی گیری تأثیر بگذارد، اما هیچ مدرکی درباره اختلال در انتخابات یا شمارش نادرست آرا ارائه نکرد. ادعاهای او به دسترسی قانونی به فهرست های ثبت نام رأی دهندگان مربوط می شد. ترامپ حتی در دیدار ماه گذشته با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، نیز علنا این موضوع را مطرح نکرد.

با وجود فروکش کردن این جنجال، تلاش کشورهای خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا همچنان یک نگرانی جدی است. روسیه در یک دهه گذشته از شبکه های اجتماعی برای تشدید شکاف های اجتماعی و نژادی در آمریکا استفاده کرده است. تلاش مسکو برای تضعیف هیلاری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶، مشهورترین نمونه این اقدامات بود. چین نیز با هدف قرار دادن نامزدهایی که از سیاست های پکن انتقاد می کنند، به عملیات نفوذ روی آورده است.

اکنون این کشورها ممکن است از پیشرفت هوش مصنوعی برای گسترش و مؤثرتر کردن عملیات خود بهره ببرند. در سناریویی خطرناک تر، تلاش ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی می تواند به اختلال در رأی گیری یا دستکاری شمارش آرا منجر شود.

دولت های اوباما، ترامپ در دوره نخست و بایدن اقداماتی برای مقابله با نفوذ خارجی، محدود کردن سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی و تقویت امنیت زیرساخت های انتخاباتی انجام دادند. با این حال، دولت دوم ترامپ بسیاری از این برنامه ها را لغو کرده یا کاهش داده است. کمتر از چهار هفته تا انتخابات میان دوره ای باقی مانده و نتیجه آن می تواند کنترل کنگره را تغییر دهد. دخالت خارجی، چه از طریق منحرف کردن بحث های عمومی و چه از راه دستکاری نتایج، اعتماد به روند دموکراتیک را تهدید می کند.

جسیکا برانت که در انتخابات ۲۰۲۴ ریاست مرکز نفوذ مخرب خارجی در دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا را بر عهده داشت، در گفت وگویی درباره این تهدیدها، میان «عملیات نفوذ» و «مداخله انتخاباتی» تمایز قائل شد.

عملیات نفوذ شامل تبلیغات رسانه های دولتی، انتشار پنهانی اطلاعات نادرست، تأمین مالی غیرقانونی کارزارها و استفاده از شبکه های اجتماعی برای تضعیف اعتماد عمومی به انتخابات است. در مقابل، مداخله انتخاباتی به اقداماتی برای مختل کردن رأی گیری یا شمارش آرا گفته می شود؛ از تهدید به بمب گذاری در مراکز رأی گیری و حملات باج افزاری گرفته تا نفوذ به پایگاه های اطلاعاتی رأی دهندگان یا سامانه های شمارش آرا.

نفوذ خارجی در انتخابات آمریکا سابقه ای طولانی دارد و با گسترش شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، مشخص کردن میزان تأثیر این عملیات بر نتیجه انتخابات دشوار است، زیرا رفتار رأی دهندگان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. همچنین، تاکنون مدرکی از اجرای یک عملیات گسترده و موفقیت آمیز برای تغییر عملی نتایج انتخابات آمریکا از سوی یک دولت خارجی ارائه نشده است.

دو عامل، چنین مداخله ای را دشوار می کند؛ نخست، انتخابات آمریکا به صورت غیرمتمرکز و توسط ایالت ها و حوزه های محلی اداره می شود و سامانه واحدی برای رأی گیری وجود ندارد. دوم، تلاش برای تغییر نتایج انتخابات خطر شناسایی و واکنش شدید واشنگتن را به همراه دارد. به گفته برانت، دولت های خارجی می دانند که مداخله در انتخابات آمریکا یک «خط قرمز» محسوب می شود.

با این حال، برانت کاهش فعالیت نهادهایی مانند مرکز نفوذ مخرب خارجی، کارگروه مقابله با نفوذ خارجی اف بی آی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ها را اشتباهی بزرگ می داند. از نظر او، روسیه، چین عملیات نفوذ را روشی کم هزینه برای تشدید اختلافات داخلی آمریکا می دانند. نقش مقام های ایالتی و محلی در حفاظت از انتخابات و احتمال گسترش عملیات نفوذ با کمک هوش مصنوعی، از دیگر موضوعات مطرح در این گفت وگو بود.

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