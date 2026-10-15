به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساعات اولیه امروز پنجشنبه در نوار غزه، آتش‌بس برای سیصد و هفتاد و یکمین روز متوالی نقض شد. این نقض‌ها شامل حملات توپخانه‌ای و هوایی، تیراندازی و عملیات انفجار ساختمان‌ها بود.

ارتش رژیم صهیونیستی دو عملیات در مناطق شمال شرقی شهر غزه انجام داد و در عملیات دیگری بقایای منازل شهروندان در شرق شهر بیت‌لاهیا را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک روبات بمب‌گذاری‌شده را در شرق جبالیا منفجر کرد و جنگنده‌های این رژیم یک منزل تخریب‌شده در محله التفاح را هدف قرار دادند. علاوه بر این، نیروهای اشغالگر منازل و چادرهای آوارگان را در رفح، خان‌یونس و اردوگاه المغازی منفجر کرده و هدف قرار دادند.

این تجاوزات در حالی ادامه دارد که روز چهارشنبه، رژیم صهیونیستی ۲۶ نقض آتش‌بس انجام داد که به شهادت ۵ شهروند و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. این در شرایطی است که تل‌آویو همچنان به توافق‌ها پایبند نیست و «نقشه راه» اعلام‌شده در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ را که گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفته‌اند، نادیده می‌گیرد.

در کرانه باختری، نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز حملات و بازداشت‌های گسترده‌ای انجام دادند که به بازداشت دست‌کم ۸ فلسطینی، عمدتاً از اسرای آزادشده، منجر شد. در میان بازداشت‌شدگان، خانم ام احمد صوافطه از شهر نابلس و همچنین ۷ اسیر آزادشده و شهروند دیگر در قلقیلیه حضور دارند. این حملات با یورش به منازل شهروندان در شهر برقه و شهر یطا همراه بود.

در همین زمینه، مرکز فلسطین برای مطالعات اسرا اعلام کرد که در سپتامبر گذشته ۵۳۰ مورد بازداشت انجام شده که شامل ۳۹ کودک و ۱۵ زن بوده و یک اسیر نیز در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

در پاسخ به این تجاوزات و حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی، مرکز اطلاعات فلسطین «معطی» از ثبت ۲۱ عملیات مقاومت و مقابله در ۴۸ ساعت گذشته در استان‌های جنین، نابلس، رام‌الله و البیره، سلفیت، قلقیلیه و الخلیل خبر داد.

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