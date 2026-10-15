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نماینده پارلمان عراق:

خروج حشدالشعبی از جرف النصر، بازگشت تروریسم را در پی دارد/ هشدار درباره تهدید عتبات مقدسه کربلا

۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
کد مطلب: 1878427
خروج حشدالشعبی از جرف النصر، بازگشت تروریسم را در پی دارد/ هشدار درباره تهدید عتبات مقدسه کربلا

محمد الحسناوی، نماینده پارلمان عراق از جنبش حقوق، امروز (پنجشنبه) بر ضرورت ادامه حضور حشدالشعبی و مقاومت اسلامی در منطقه جرف النصر تأکید کرد و هشدار داد که خروج نیروهای امنیتی از این منطقه به بازگشت تروریسم و تهدید عتبات مقدسه در کربلا منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الحسناوی، نماینده پارلمان عراق از جنبش حقوق، اعلام کرد: تلاش‌های برخی طرف‌ها برای خروج حشدالشعبی از منطقه جرف النصر در استان بابل، دلایل روشن و متعددی دارد که برای همه آشکار است.

وی افزود: جغرافیای جرف النصر باید حفظ شود، زیرا به مسیرها و راه‌هایی مرتبط است که به عتبات مقدسه در استان کربلا منتهی می‌شوند.

این نماینده پارلمان عراق اشاره کرد: هر کسی که ادعای دلاوری دارد، باید به جرف النصر بیاید تا امنیت کربلای مقدسه و دیگر مناطقی که به جرف النصر مرتبط هستند را حفظ کند.

الحسناوی توضیح داد: حضور مقاومت و حشدالشعبی در این منطقه در تاریخ ثبت شده است. آنان با تقدیم شهدا و خون‌های بسیار، دلاوری‌هایی آفریدند تا تروریسم نتواند از این منطقه نفوذ کند و عبور نماید.

وی تأکید کرد: عبور از این منطقه به معنای رسیدن به کربلای مقدسه است.

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