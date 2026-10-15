به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باسم الغریباوی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» تأکید کرد: عراق به یک موضع سیاسی یکپارچه در برابر هرگونه نقض حاکمیت خود نیاز دارد.

وی خواستار اتخاذ اقدامات رسمی و شکایت به سازمان ملل متحد درباره این نقض‌ها شد تا حقوق عراق بر اساس قوانین و پیمان‌های بین‌المللی تثبیت شود.

وی افزود: عراق عضو سازمان ملل متحد است و این عضویت، احترام به حاکمیت و پیمان‌های بین‌المللی این کشور را ضروری می‌کند.

الغریباوی اشاره کرد: باید با این نقض‌ها از مسیرهای دیپلماتیک و قانونی برخورد شود و به مواضع سیاسی و محکومیت‌های لفظی بسنده نشود.

این نماینده پیشین پارلمان عراق توضیح داد: حاکمیت ملی را نمی‌توان تجزیه کرد، بلکه باید همه حوزه‌ها را در بر بگیرد و در پیشاپیش آنها، حفاظت از آسمان و خاک عراق و استقلال در تصمیم‌گیری امنیتی و اقتصادی قرار دارد تا دولت بتواند دور از فشارهای خارجی تصمیم‌های خود را اتخاذ کند.

وی اشاره کرد: ضعف سامانه‌های پدافند هوایی عراق نگرانی‌هایی درباره توانایی این کشور برای حفاظت از آسمان خود ایجاد کرده است.

وی هشدار داد: نبود توان دفاعی کافی می‌تواند زمینه‌ساز نقض‌ها یا تحرکات نظامی خارجی در حریم هوایی عراق شود.

او به موارد پیشین اشاره کرد که به گفته وی، در آنها از حریم هوایی عراق برای عملیات نظامی علیه کشورهای دیگر استفاده شده است.

از سوی دیگر، احمد شهید، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگو با «المعلومه» تأکید کرد: عراق استفاده از خاک و آسمان خود را برای اجرای هرگونه تجاوز علیه کشورهای دیگر رد می‌کند.

وی بر ضرورت احترام به حاکمیت این کشور و جلوگیری از تبدیل حریم هوایی عراق به صحنه‌ای برای اجرای عملیات نظامی تأکید کرد.

وی افزود: پارلمان عراق پیش‌تر خواستار تسلیح ارتش این کشور به سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته شده است تا توان نیروهای امنیتی برای حفاظت از آسمان عراق و مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی به این کشور یا نیروهای امنیتی آن تقویت شود.

این نماینده پارلمان عراق توضیح داد: پرونده تسلیحات نباید زیر انحصار آمریکا باشد. وی خواستار تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی عراق و گفت‌وگو با کشورهای غربی و آسیایی برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته شد؛ از جمله روسیه، چین، کره جنوبی و فرانسه و همچنین دیگر کشورهایی که در این زمینه فناوری‌های پیشرفته دارند.

در تازه‌ترین تحولات، پایگاه «964» در گزارشی که ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرد: مقامات عراقی در حال تحقیق درباره فعالیت هوایی نامشخصی هستند که بین اول تا دوازدهم این ماه رصد شده است. این تحرکات پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر ثبت شده است. با این حال، هویت هواپیماها یا ماهیت تحرکات آنها تاکنون مشخص نشده است.

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