نگاه از بالا به پایین و وابستگی به آمریکا؛ دو خطای راهبردی ریاض در یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شکست اطلاعاتی عربستان سعودی در یمن، یکی از بارزترین وجوه ناکامی این کشور از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۵ تاکنون است. منظور از این شکست، صرفاً تکرار شکاف‌های تاکتیکی و میدانی یا افتادن در دام فریب‌ها و عملیات‌های گمراه‌کننده انصارالله یمن نیست؛ چرا که حتی ایالات متحده نیز طی حملات هوایی خود به این کشور از چنین آسیب‌هایی مصون نبوده است.

این روزنامه افزود: با وجود گذشت بیش از یک دهه از جنگ، پادشاهی سعودی همچنان در عبور از این ضعف اطلاعاتی و ایجاد سیستمی توانمند برای درک دقیق پیچیدگی‌های صحنه یمن، تحولات میدانی و توازن واقعی قوا عاجز مانده است. برخی این ضعف را ناشی از نگاه از بالا به پایین و برتری‌جویانه ریاض نسبت به یمن می‌دانند که باعث شد توانمندی‌ها و امکانات این کشور دست‌کم گرفته شود.

نویسنده بر این باور است که در نبرد اخیر نمی‌توان گفت عربستان غافلگیر شده است؛ چرا که رهبری صنعا در هفته‌های منتهی به درگیری، بارها از طریق هشدارهای علنی و میانجی‌گران اعلام کرده بود که ادامه امتناع ریاض از اجرای «نقشه راه»، یمن را به سمت تحمیل آن با توسل به قوه قهریه سوق خواهد داد.

در سطح توانمندی‌ها و آمادگی‌های نظامی نیز، ماه‌های پیش از جنگ شاهد تحرکات گسترده یمنی‌ها در حوزه سربازگیری و آموزش بود. در همین مدت، رزمایش‌هایی در سراسر این کشور برگزار شد که طی آن تاکتیک‌های مورد استفاده در نبردهای آتی و همان تسلیحات دیده‌شده در درگیری‌های کنونی شبیه‌سازی شدند.

در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که طارق صالح هفته‌ها پیش از سقوط سواحل، به ریاض درباره تحرکات نظامی تهدیدکننده مواضع نیروهایش هشدار داده و پیش‌بینی کرده بود که انصارالله به سمت تنگه باب‌المندب حرکت خواهند کرد. او خواستار پشتیبانی هوایی و فنی عربستان برای مقابله با ارتباطات نیروهای مهاجم شده بود. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که مقام‌های آمریکایی نیز اطلاعات مشابهی را در اختیار عربستان قرار داده بودند.

خلأ اطلاعاتی عربستان تنها به ناتوانی در برآورد حجم تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه به عدم درک ابعاد پیشرفت صنایع نظامی یمن، چه از نظر کمی و چه کیفی، نیز سرایت کرده است. اگرچه متحدان پادشاهی سعودی موفق شدند چندین محموله حاوی قطعات لازم برای ساخت موشک، پهپاد و فناوری‌های جمع‌آوری اطلاعات را رهگیری و توقیف کنند، اما ریاض توجه لازم را به این موضوع نشان نداد.

علاوه بر این، عربستان که موفق شد نیروهای سلفی جنوب مانند «العمالقه» را جذب کرده و گروه‌های دیگری موسوم به «درع الوطن» را تأسیس کند، در نهایت نتوانست آن شبکه ائتلاف‌هایی را که امارات طی سال‌های گذشته ایجاد کرده بود، حفظ کند.

بزرگ‌ترین نقص در راهبرد عربستان سعودی، تداوم اتکا به چتر حمایتی آمریکا است؛ آن هم با وجود تجربیات مکرری که محدودیت‌های این حمایت را آشکار کرده‌اند. اگرچه عدم اقدام واشنگتن در حمایت از پادشاهی سعودی در جریان نبرد کنونی کاملاً قابل پیش‌بینی بود، با توجه به درگیری ایالات متحده در جنگ با تهران و ناتوانی این کشور در ریسک کردن برای ورود به جنگی دیگر، مسئله‌ای که به دلایل مشابه نگرانی از گسترش جنگ و هزینه‌های آن، شامل کشورهای اروپایی نیز می‌شود، اما عربستان سعودی تا به امروز نتوانسته است از وابستگی خود به ایالات متحده عبور کند؛ هرچند از مدتی پیش تلاش‌هایی را برای متنوع‌سازی شراکت‌های راهبردی خود آغاز کرده است.

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