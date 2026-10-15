به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المسیره یمن گزارش داد در شهر تاریخی المخا، بناهای مذهبی و آثار باستانی از اقدامات نیروهای وابسته به عربستان سعودی و عناصر تکفیری در امان نمانده‌اند. در این مدت، مساجد، مقامات و آرامگاه‌های علما و اولیای دینی که طی قرن‌ها بخشی از هویت و میراث مذهبی شهر بوده‌اند، تخریب شده‌اند.

از جمله مهم‌ترین این آثار، مسجد و مقام «علی شاذلی»، عالم صوفی، است؛ مسجدی تاریخی که به گفته متولی آن، بنای اولیه‌اش به قرن نهم هجری بازمی‌گردد. این مسجد در دوره‌های مختلف بازسازی و توسعه یافته و همواره مقصد طلاب علوم دینی و زائرانی از داخل و خارج یمن بوده است.

متولی مسجد درباره آرامگاه امام شاذلی نیز گفت که او در زمان خود از عالمان و استادان برجسته علوم دینی بود و طلابی از نقاط مختلف یمن و خارج از این کشور برای فراگیری علوم دینی و شرعی نزد او می‌آمدند.

در نزدیکی مسجد، گنبد و مقام امام شاذلی قرار داشت؛ اما این بنا در اواسط سال ۲۰۱۷ هدف تخریب قرار گرفت. به گزارش المسیره، عناصر وابسته به نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی، مقام را با ماشین‌آلات سنگین تسطیح کردند و آن را با خاک یکسان ساختند.

ساکنان محلی تخریب این مقامات را نه‌تنها نابودی بناهای تاریخی، بلکه تعرض به میراث دینی و اجتماعی مرتبط با زندگی و باورهای خود می‌دانند.

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