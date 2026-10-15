به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز که امروز منتشر شد، اعلام کرد که کی‌یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت.

زلنسکی به این روزنامه گفت: «محدودیت حمله به پالایشگاه‌ها برداشته شده است؛ دیگر تمام شد.»

رئیس‌جمهور اوکراین در این مصاحبه از تمایل واشنگتن برای انعقاد توافق‌های تجاری با مسکو و همچنین تحسین پوتین از سوی ترامپ انتقاد کرد.

در تازه‌ترین تنش میان ترامپ و زلنسکی، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه خواستار جایگزینی رئیس‌جمهور اوکراین شد و از حملات کی‌یف به زیرساخت‌های نفتی روسیه انتقاد کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ از توافقی برای تأمین گازوئیل از روسیه خبر داد؛ توافقی که با هدف کاهش فشار بر قیمت سوخت صورت گرفته که از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در فوریه، به‌شدت افزایش یافته است.

زلنسکی پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که پس از اعلام آتش‌بس در حوزه انرژی از سوی ترامپ، اوکراین حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه و دیگر زیرساخت‌های انرژی این کشور را به مدت دو روز متوقف کرد.

زلنسکی به فایننشال تایمز گفت که با این حال، نیروهای این کشور دیگر هشدارهای اولیه آمریکا درباره حملات موشک‌های بالستیک روسیه را دریافت نمی‌کردند و همزمان سرعت خدمات ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک در سراسر اوکراین کاهش یافته بود که عملیات در خطوط مقدم و حملات میان‌برد به مواضع نظامی روسیه را مختل می‌کرد.

تهدید آمریکا به قطع تبادل اطلاعات

زلنسکی گفت: مقام‌های نظامی اوکراین از سوی همتایان آمریکایی خود تهدید شده بودند که در صورت متوقف نکردن حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه، واشنگتن تبادل اطلاعات با کی‌یف را قطع خواهد کرد.

به گفته او، این تهدید بعداً به طرف اوکراینی به‌عنوان یک اختلال فنی توضیح داده شد، اما زلنسکی این توضیح را نپذیرفت و احتمال اینکه اختلال در سامانه ماهواره‌ای استارلینک ناشی از نقص فنی بوده باشد را رد کرد و گفت: «به خواست و اراده آنها بود.»

به گزارش فایننشال تایمز، زلنسکی در پاسخ به این پرسش که آیا برای ترمیم روابط با کاخ سفید حاضر است حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند، گفت: تنها در صورتی با این اقدام موافقت خواهد کرد که در مقابل، موشک‌های رهگیر بیشتری برای سامانه‌های پاتریوت ساخت آمریکا دریافت کند. او تأمین این موشک‌ها را «حداقل» امتیاز قابل‌قبول برای توقف حملات دانست.

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