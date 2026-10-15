صیانت از باورهای دینی از خانواده تا جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی چهارشنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با تفسیر آیه ۸۶ سوره آل‌عمران، به موضوع ارتداد و تفاوت آن با پرسشگری و شبهات اعتقادی پرداخت و بر اهمیت شناخت عمیق دین، پاسخ‌گویی علمی به شبهات و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده درباره افراد تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه گاهی افراد در مسیر شناخت دین با پرسش‌ها و شبهاتی درباره وجود خداوند، نبوت و دیگر باورهای دینی مواجه می‌شوند، اظهار داشت: صرف طرح پرسش یا حتی بیان یک شبهه جدی، به معنای ارتداد نیست. در تاریخ اسلام نیز افرادی با پرسش‌های اعتقادی نزد ائمه اطهار(ع) می‌آمدند و پاسخ دریافت می‌کردند؛ بنابراین، مواجهه با چنین پرسش‌هایی باید با گفت‌وگو، استدلال و تبیین همراه باشد.

رفیعی با اشاره به سیره امام صادق(ع) در گفت‌وگو با افرادی که درباره وجود خداوند یا امامت پرسش داشتند، خاطرنشان کرد: بسیاری از حقایق جهان با حواس پنج‌گانه قابل درک مستقیم نیستند و انسان برای شناخت آنها از عقل، اندیشه و استدلال نیز بهره می‌گیرد. ازاین‌رو، نمی‌توان هر پرسش یا تردید اعتقادی را به معنای انکار آگاهانه دین دانست.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به آیه «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» بیان کرد: اعتقاد باید بر پایه شناخت و درک شکل بگیرد و نمی‌توان باور دینی را صرفاً با اجبار در وجود افراد ایجاد کرد. به گفته وی، میان فردی که برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود تلاش می‌کند و کسی که آگاهانه به انکار باورهای خود می‌پردازد و درصدد ترویج آن در جامعه است، تفاوت وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ارتداد، به تفکیک میان ارتداد فطری و ملی در مباحث فقهی پرداخت و افزود: در این زمینه باید میان پرسشگری، تردید، کوتاهی در انجام برخی واجبات و انکار آگاهانه اصول اعتقادی تفاوت قائل شد. همچنین جزئیات احکام فقهی این موضوع، از جمله شرایط تحقق ارتداد و مسئله توبه، نیازمند بررسی دقیق دیدگاه‌های فقهی است.

رفیعی با تفسیر آیه ۷۲ سوره آل‌عمران، به اقدام گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تردید در میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: قرآن کریم از تلاش برخی افراد برای ابراز ایمان در بخشی از روز و انکار آن در بخش دیگر، با هدف ایجاد تزلزل در باور دیگران، سخن می‌گوید. بر این اساس، یکی از موضوعات مهم در بررسی مسئله ارتداد، توجه به زمینه‌ها و آثار اجتماعی رفتارهای اعتقادی است.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اهمیت صیانت از باورهای دینی، میان حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام تمایز قائل شد و تصریح کرد: اعتقادات، ریشه باورهای دینی انسان را تشکیل می‌دهند و شناخت خداوند، نبوت و امامت در این بخش جایگاه اساسی دارد. ازاین‌رو، تقویت مبانی اعتقادی و آشنایی با استدلال‌های دینی باید مورد توجه خانواده‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، بر ضرورت مواجهه آگاهانه با محتوای اعتقادی تأکید کرد و گفت: برای پاسخ‌گویی به شبهات، باید از دانش کافی و منابع معتبر برخوردار بود و نمی‌توان بدون شناخت لازم، هر محتوایی را مبنای قضاوت قرار داد.

وی در پایان با اشاره به آیه ۸۶ سوره آل‌عمران، بر ضرورت شناخت دقیق مفاهیم قرآنی و توجه به تفاوت میان پرسشگری، تردید و انکار آگاهانه تأکید کرد و پاسخ‌گویی مستدل به شبهات اعتقادی را از ضرورت‌های فعالیت‌های دینی و فرهنگی دانست.

..........................

پایان پیام