وحدت امت اسلامی ضرورتی اساسی برای حفظ دین و کرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین نشست بین‌المللی بعثت امت محمد(ص) روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به همت مجمع قادمون برگزار شد.

دکتر عبدالغنی شمس‌الدین، رئیس مجمع علمای آسیا، در این نشست با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و اهداف عالی شریعت اسلامی، وحدت مسلمانان را ضرورتی اساسی برای حفظ دین، جان، کرامت انسانی و ثبات جوامع دانست.

وی با یادآوری آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» بر اهمیت پرهیز از اختلافات آسیب‌زا و حفظ همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.

شمس‌الدین با بیان اینکه اختلافات مذهبی نباید به عاملی برای درگیری، طرد یا تکفیر مسلمانان تبدیل شود، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن چارچوب مشترک اعتقادی امت اسلامی تأکید کرد و گفت: مسلمانان با وجود تفاوت‌های مذهبی، در اصول بنیادینی همچون ایمان به خداوند، پیامبر اکرم(ص) و قرآن کریم اشتراک دارند و باید این مشترکات را مبنای تعامل و همکاری خود قرار دهند.

رئیس مجمع علمای آسیا همچنین بر ضرورت احترام متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی تأکید کرد و احترام به اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) و صحابه ایشان و پرهیز از توهین، دشنام و هتک حرمت شخصیت‌های دینی مورد احترام مسلمانان را از الزامات حفظ وحدت و همبستگی دانست.

وی در ادامه، حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان را از اصول اساسی شریعت اسلامی برشمرد و با تأکید بر مخالفت با خشونت‌های فرقه‌ای اظهار کرد: اختلافات مذهبی نباید بهانه‌ای برای توجیه خشونت، دامن‌زدن به فتنه یا شعله‌ور کردن درگیری‌های مسلحانه باشد. تقویت صلح اجتماعی و جلوگیری از مداخلاتی که تنش‌های مذهبی را تشدید می‌کنند، از ضرورت‌های حفظ ثبات جوامع اسلامی است.

شمس‌الدین با اشاره به شیوه صحیح مواجهه با اختلافات مذهبی، گفت‌وگوی مسئولانه، پژوهش‌های علمی و رعایت آداب اختلاف را از مهم‌ترین راهکارهای حل مسائل میان مذاهب دانست و بر ضرورت پرهیز از استفاده ابزاری از منابر دینی، رسانه‌ها و تریبون‌های سیاسی برای گسترش نفرت، تحریک مذهبی و خدشه‌دار کردن باورهای دیگر مسلمانان تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم همکاری علما و اندیشمندان مذاهب مختلف برای بررسی مسائل اختلافی و جلوگیری از بروز تنش‌های فرقه‌ای تأکید کرد و تشکیل سازوکارهای مشترک علمی و مشورتی را راهکاری برای مدیریت اختلافات و تأمین مصالح عمومی جوامع اسلامی دانست.

رئیس مجمع علمای آسیا در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت جداسازی اختلافات مذهبی از رقابت‌های سیاسی، خاطرنشان کرد: وابستگی مذهبی نباید ابزاری برای منازعات حزبی، رقابت بر سر قدرت یا محروم‌کردن افراد از حقوق شهروندی باشد. برابری شهروندان بدون تبعیض مذهبی و مقابله با تحریکات فرقه‌ای و نفرت‌پراکنی، از عوامل مهم حفظ همزیستی و ثبات اجتماعی است.

حمایت از فلسطین؛ زمینه همگرایی امت

وی با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک میان مسلمانان، حمایت از فلسطین و قدس و مقابله با اشغالگری، ظلم و تجاوز را از زمینه‌های مهم همگرایی امت اسلامی دانست و بر تقویت همکاری در حوزه‌های امدادرسانی انسانی، آموزش، توسعه و صلح‌سازی تأکید کرد.

شمس‌الدین همچنین خواستار تقویت برنامه‌های تقریب مذاهب و گسترش فرهنگ احترام، همزیستی و وحدت در نظام‌های آموزشی و فضای عمومی شد. وی با تأکید بر نقش آموزش و رسانه در شکل‌دهی به نگرش‌های اجتماعی، بر ضرورت مقابله با محتوای ترویج‌کننده نفرت و طرد مذهبی و حمایت از رسانه‌هایی که به تقویت احترام متقابل کمک می‌کنند، تأکید کرد.

وی در ادامه، همکاری مستمر علما، اندیشمندان و شخصیت‌های اجتماعی را برای پیگیری مسائل مرتبط با وحدت اسلامی ضروری دانست و بر اهمیت گفت‌وگوهای منظم و ارائه راهکارهای مشترک برای پیشگیری از تنش‌های مذهبی تأکید کرد.

رئیس مجمع علمای آسیا در پایان، تقویت وحدت میان اهل سنت و شیعیان را زمینه‌ای برای مصون‌سازی جوامع اسلامی در برابر فتنه‌ها و اختلافات فرقه‌ای دانست و بر ضرورت هدایت ظرفیت‌های امت اسلامی به سوی عدالت، سازندگی، حفظ کرامت انسانی و تحکیم همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.

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