به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین نشست بین‌المللی بعثت امت محمد(ص) روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به همت مجمع قادمون برگزار شد. دکتر شیخ احمد الریسونی، رئیس پیشین اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در این نشست با اشاره به جایگاه وحدت در سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) بنیان‌گذار وحدت میان مسلمانان بود و میان مهاجران و انصار، اوس و خزرج و همچنین مکه و مدینه پیوند برادری و همبستگی برقرار کرد. ایشان با ایجاد هسته‌ای مستحکم از وحدت در میان عرب‌ها، زمینه شکل‌گیری و انسجام امت اسلامی را فراهم ساخت.

الریسونی با بیان اینکه خلفای پس از پیامبر(ص) و دعوتگران اسلامی نیز در گسترش این وحدت نقش داشتند، افزود: در ادامه، فعالیت‌های دعوتی، علمی و جهادی موجب شد ملت‌های مختلف منطقه زیر پرچم اسلام و شعار «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» گرد هم آیند.

رئیس پیشین اتحادیه جهانی علمای مسلمان با اشاره به شرایط تاریخی سرزمین‌های اسلامی تصریح کرد: مناطقی که امروزه خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از غرب آسیا نامیده می‌شوند، پیش از گسترش اسلام تحت سلطه قدرت‌های امپراتوری و حکومت‌های استبدادی قرار داشتند. وی تأکید کرد که فتوحات مسلمانان را نباید با استعمار و اشغالگری یکسان دانست و آن‌ها را در چارچوب آزادسازی ملت‌های منطقه از سلطه قدرت‌های وقت تبیین کرد.

وی در ادامه، استعمار، مداخلات خارجی و تهاجمات صلیبی را از عوامل تضعیف وحدت مسلمانان برشمرد و گفت: این مداخلات به تجزیه ملت‌های مسلمان، ایجاد مرزبندی‌های سیاسی و پراکندگی سرزمین‌های اسلامی انجامید و پیوندهای مشترک میان مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد.

الریسونی با تأکید بر مسئولیت علما در پاسداری از وحدت امت اسلامی خاطرنشان کرد: اگرچه مسلمانان وحدت سیاسی خود را از دست داده‌اند و در قالب بیش از ۵۰ کشور و حکومت جداگانه زندگی می‌کنند، علما همچنان می‌توانند احساس تعلق مشترک و هویت واحد امت اسلامی را حفظ و تقویت کنند؛ هویتی که ریشه در آموزه‌های قرآن کریم دارد.

وی افزود: علما، دعوتگران و اندیشمندان اسلامی وظیفه دارند در برابر جریان‌هایی که به دنبال ایجاد شکاف‌های مذهبی، سیاسی، جغرافیایی و ملی میان مسلمانان هستند، موضعی قاطع اتخاذ کنند. اختلافات و مرزبندی‌ها نباید به ابزاری برای تضعیف برادری اسلامی، گسترش دشمنی و ایجاد درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای تبدیل شوند.

رئیس پیشین اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین با انتقاد از تعصبات جاهلی و گرایش‌های تفرقه‌افکنانه اظهار کرد: علما باید با سخنی صادقانه و شجاعانه، مسلمانان را از تعصباتی که زمینه‌ساز اختلاف و جدایی است برحذر دارند و روحیه وحدت و همبستگی را در میان آنان تقویت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: وحدت اسلامی باید فراتر از ملاحظات و اختلافات سیاسی مورد توجه قرار گیرد و مسلمانان، با وجود تفاوت در ساختارهای حکومتی و مرزهای جغرافیایی، در مناسکی همچون حج، کنفرانس‌ها و مواضع همبستگی، پیوند و هویت مشترک اسلامی خود را حفظ کنند.

الریسونی خاطرنشان کرد: علما و دعوتگران با آگاهی‌بخشی، هدایت جامعه و تأکید بر ارزش‌های مشترک اسلامی می‌توانند نقش مؤثری در پاسداری از وحدت مسلمانان و مقابله با عوامل تفرقه ایفا کنند.

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