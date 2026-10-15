به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست جمعیت علمای هند با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های اجتماعی، مسئولان محلی و نمایندگان احزاب سیاسی در مدرسه خیرالعلوم چاندوا توری هند برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون ضرورت وحدت و همبستگی مسلمانان، مقابله با تفرقه، توجه به آموزش نسل جوان، تقویت روابط برادرانه میان پیروان ادیان مختلف و تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه هند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید تهذیب‌الحسن رضوی، روحانی و مبلغ هندی، در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام، اتحاد و همبستگی مسلمانان را ضرورتی انکارناپذیر و مهم‌تر از هر زمان دیگری دانست.

وی تأکید کرد: ملت‌های مسلمان برای عبور از چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌رو باید بر مشترکات دینی خود تکیه کنند و با پرهیز از اختلافات و پراکندگی، زمینه تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی را فراهم سازند.

ایران؛ جلوه‌ای از شجاعت و مقاومت

سید تهذیب‌الحسن رضوی همچنین با اشاره به مبارزه و مقاومت ایران اظهار داشت: ایران بار دیگر جلوه‌هایی از شجاعت، ایستادگی و روحیه مقاومت مسلمانان را به جهانیان نشان داده است؛ ظرفیتی که به گفته وی، می‌تواند در احیای عزت، تقویت اعتمادبه‌نفس و ارتقای روحیه خودباوری در میان مسلمانان نقش مؤثری ایفا کند.

در ادامه این نشست، شاه عمیر، دبیرکل جمعیت علمای هند، با تأکید بر اهمیت همدلی و اتحاد میان مسلمانان، بر ضرورت تقویت انسجام و گسترش همکاری میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

مولوی کلیم‌الدین، از دیگر مسئولان جمعیت علمای هند، نیز با اشاره به مشکلات آموزشی جامعه مسلمانان، عقب‌ماندگی در عرصه آموزش را یکی از مسائل مهم این جامعه دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع آن تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: اسلام، دین تفرقه و پراکندگی نیست، بلکه پیروان خود را به وحدت، همبستگی و اجتماع دعوت می‌کند.

مولوی دکتر سلمان قاسمی نیز در سخنانی، اتحاد و انسجام مسلمانان را از عوامل مهم مقابله با تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو دانست و بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تقویت همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

همچنین مولوی طلحه ندوی با اشاره به جایگاه و مسئولیت علما در تحکیم وحدت، از جامعه مسلمانان خواست با تقویت روابط برادرانه، پرهیز از اختلاف‌افکنی و گسترش روحیه همدلی، برای دستیابی به همبستگی بیشتر تلاش کنند.

دیگر سخنرانان این نشست نیز با اشاره به پیشینه همزیستی میان پیروان ادیان مختلف در هند، بر ضرورت پاسداری از فرهنگ مشترک موسوم به «گنگا ـ جمنی» تأکید کردند. آنان گسترش برادری و دوستی میان اقوام و پیروان ادیان مختلف را از عوامل مهم تقویت همبستگی اجتماعی دانستند و خواستار تلاش بیشتر برای حفظ فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه هند شدند.

در پایان این نشست، مسئولان برگزارکننده ضمن قدردانی از حضور علما، شخصیت‌های اجتماعی، مسئولان محلی، نمایندگان احزاب سیاسی و دیگر شرکت‌کنندگان، از همکاری و همراهی همه حاضران در برگزاری این مراسم تشکر کردند.

..................

پایان پیام/