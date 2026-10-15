آبروریزی دیگر برای رژیم اسرائیل؛ ایران و چندین هیئت دیگر هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی سالن را ترک کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) به سرپرستی کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین‌المللی، و دوازده هیات دیگر (از مجموع ۲۸ هیات) هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی، به نشانه اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

این اقدام، بازتاب گسترده ای در اجلاس داشت، به‌گونه‌ای که نیمی از هیات‌ها مخالفت خود را با رژیم نشان دادند. صحنه این اجلاس، بار دیگر نشان از انزوای رژیم صهیونسیتی بود.

هیات‌های ایران، فلسطین، پاکستان، عربستان، ترکیه، عراق، مصر، کویت، قطر، اردن، مالزی، اندونزی و بنگلادش از جمله هیات‌هایی بودند که سالن را ترک کردند.

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