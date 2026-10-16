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برای همه‌چیز وقت داریم، جز چند دقیقه گفت‌وگو با خدا؟

۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۰
کد مطلب: 1878466
برای همه‌چیز وقت داریم، جز چند دقیقه گفت‌وگو با خدا؟

چرا ۲۰ دقیقه انتظار برای یک برنامه را تحمل می‌کنیم، اما چند دقیقه ایستادن در برابر خدا برایمان طولانی می‌شود؟ شاید مسئله کوتاهی نماز نیست؛ بلکه فاصله‌ای است که میان دل‌های ما و لذت گفت‌وگو با پروردگار افتاده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر شهید انقلاب در یکی از سخنرانی های خود پیرامون نماز به نکات مهمی اشاره کردند که تقدیم شما فرهیختگان می شود:

 برای خدا وقت نداریم، اما برای خیلی چیزهای دیگر چرا؟

۲۰ دقیقه منتظر شروع یک برنامه می‌مانیم، اما چند دقیقه ایستادن در محضر خدا برایمان طولانی می‌شود!

شاید مشکل، کوتاهی وقت نماز نیست؛ خالی بودن دل ما از لذت گفت‌وگو با خداست.

اگر روزی بفهمیم در نماز با چه کسی سخن می‌گوییم، دیگر دلمان نمی‌خواهد نماز زود تمام شود...

نماز را کوتاه نکنیم؛ فاصله‌مان را با خدا کوتاه کنیم.

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