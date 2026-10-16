به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر شهید انقلاب در یکی از سخنرانی های خود پیرامون نماز به نکات مهمی اشاره کردند که تقدیم شما فرهیختگان می شود:
برای خدا وقت نداریم، اما برای خیلی چیزهای دیگر چرا؟
۲۰ دقیقه منتظر شروع یک برنامه میمانیم، اما چند دقیقه ایستادن در محضر خدا برایمان طولانی میشود!
شاید مشکل، کوتاهی وقت نماز نیست؛ خالی بودن دل ما از لذت گفتوگو با خداست.
اگر روزی بفهمیم در نماز با چه کسی سخن میگوییم، دیگر دلمان نمیخواهد نماز زود تمام شود...
نماز را کوتاه نکنیم؛ فاصلهمان را با خدا کوتاه کنیم.
نظر شما