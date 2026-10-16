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چرا ۲۰ دقیقه انتظار برای یک برنامه را تحمل می‌کنیم، اما چند دقیقه ایستادن در برابر خدا برایمان طولانی می‌شود؟ شاید مسئله کوتاهی نماز نیست؛ بلکه فاصله‌ای است که میان دل‌های ما و لذت گفت‌وگو با پروردگار افتاده است.